Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen planlegger å doble pengebruken på Forsvaret over de neste 12 årene, med en investering på 600 milliarder kroner.

Dette vil blant annet gagne Nord-Norge, med utvikling av Andøya og Bodø for å ta imot allierte fly til øving i fredstid og i tilfelle krise og krig.

Regjeringen planlegger å kjøpe inn en simulator til Evenes for trening av personell som skal fly de maritime patruljeflyene P-8.

Det vil bli en stor modernisering av marinen og kystvakten, og antall brigader i den norske hæren vil øke fra én til tre.

Forsvaret planlegger å øke antall vernepliktige per år med 50 %, samt øke antall fast ansatte betydelig.

Deler av de 600 milliardene skal brukes til å forbedre forholdene for forsvarsfamiliene rundt omkring i Norge. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Regjeringen planlegger å doble pengebruken på forsvaret de neste 12 årene.

I forslaget til langtidsplan for forsvaret som ble lagt fram i dag, skal Forsvaret styrkes med 600 milliarder kroner.

Det kommer blant annet Nord-Norge til gode.

Både Andøya og Bodø skal utvikles videre for kunne ta imot allierte fly til øving i fredstid, og mottak av større allierte flystyrker i tilfelle krise og krig.

Til Evenes ønsker regjeringen å kjøpe inn en simulator, til trening for personellet som skal fly de maritime patruljeflyene P-8.

– Viktigste meldingen på mange tiår

Senior forsvarsanalytiker i Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli, sier at dette er en milepæl for forsvarssektoren.

– Dette er den viktigste meldingen som er lagt fram for regjeringen til Stortinget på mange tiår, sier han.

Senior forsvarsanalytiker i Norsk utenrikspolitisk institutt, Per Erik Solli sier dette er den viktigste meldingen fra regjeringen på mange tiår. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Tidligere denne uken uttale statsminister Jonas Gahr Støre uttalte til VG at dagens forsvar ikke er tilpasset dagens situasjon.

– Det er ganske alvorlige ord fra statsministeren. Han har tatt konsekvensen av det, sier Solli.

– Vanligvis er det mye retorikk og lite handling når det er snakk om en historisk satsing. Men i dette tilfellet er det en sterk retorikk og en meget sterk handling.

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, er også enig i at dette er viktig for Norge og landsdelen.

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen, tror investeringa i Evenes også vil føre til bedre bolyst for og tilflytning av forsvarspersonell på Evenes. Foto: Frida Brembo / Frida Brembo/NRK

– Det er veldig positivt og viser at man satser på å ha god maritim kontroll av Nordområdene, når en sånn investering kommer, sier Bartholsen.

I tillegg tror han det vil være lettere å få tilflytning til kommunen, når forsvaret på Evenes blir oppgradert.

– Det er vi som kommune veldig opptatt av. Det skal være et sivilt liv rundt basen for både forsvaret personell og de andre innbyggerne rundt basen.

Vil trenge flere folk

Onsdag ble det kjent at regjeringa vil satse på langtrekkende droner ved Andøya flystasjon.

Regjeringen sier også at Bodø skal være ikke bare en militær beredskapsbase i krise og krig for allierte fly, men også være en vertsbase for øving i fredstid.

På Drevjamoen i Vefsen, hvor det er base for Heimevernet, skal det bli flere soldater. Foto: Jostein Hestdal / Forsvaret / Jostein Hestdal / Forsvaret

Men det er ikke den eneste oppgraderinga forsvaret får.

I tillegg blir det tre brigader i den norske hæren. I dag er det bare én i Troms. Nå blir det også en i Finnmark. Og det vil bli en stor modernisering av marinen og kystvakta.

I styrkingen av Forsvaret vil regjeringen prioritere følgende hovedområder: Ekspander/minimer faktaboks Utbedre dagens forsvar: Regjeringen utbedrer kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk.

Regjeringen utbedrer kritiske mangler i dagens forsvar, blant annet ved å øke beholdningene av ammunisjon og materiell, vedlikeholde bygninger og viktig infrastruktur, å øke kapasiteten til å ta imot allierte og ansette flere folk. Satse på folk i Forsvaret: Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte, og et stort kompetanseløft. Betydelig maritim satsing: Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen.

Sjøforsvaret skal få minimum fem nye fregatter med anti-ubåt helikoptre, minimum fem ubåter og en standardisert fartøysklasse med inntil ti store og atten mindre fartøy. I kroner og øre er styrkingen av Sjøforsvaret den største satsingen i denne langtidsplanen. Styrking av Hæren og Heimevernet med mer kampkraft: Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater.

Hæren utvikles fra én til tre brigader, én i Finnmark, én i Troms og en ny Brigade Sør. Den styrkes også med langtrekkende presisjonsild, flere kampvogner, luftvern og helikoptre til Hæren og spesialstyrkene. Heimevernet økes til totalt 45.000 soldater. Satsing på luftvern: Vi vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobler vi mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres.

Vi vil kjøpe langtrekkende luftvern som skal beskytte mot ballistiske missiler med kort rekkevidde. I tillegg dobler vi mengden av det eksisterende NASAMS-luftvernet, som skal utbedres for å beskytte bedre mot droner og missiler. Både Luftforsvaret og Hæren får flere systemer, og dagens luftvernsystemer skal oppdateres. Bedre situasjonsforståelse: Øke evnen til å skape en situasjonsforståelse med mer overvåking, tilstedeværelse og kontroll i våre nærområder, ved hjelp av nye fartøy og utbygging av satellitt- og dronekapasitet.

På fredagens pressekonferanse ble det trukket frem at forsvaret har for lite ammunisjon på lager og at det er for lite reservedeler.

– Men har vi nok personell?

– Vi har altfor lite personell. Uten nok personell kan vi ikke vokse og bemanne strukturen regjeringen har planlagt, sier forsvarsanalytikeren.

Fram mot 2036 legger regjeringen opp til om lag 4.600 flere vernepliktige, 13.700 flere reservister og 4.600 flere ansatte Foto: Kari Anne Skoglund / NRK

I tillegg til å øke antall vernepliktige per år med 50 %, skal forsvaret øke antall fast ansatte betydelig, forteller Solli.

En del av de 600 milliardene skal også brukes til å gjøre forholdene bedre for forsvarsfamiliene rundt omkring i Norge.

Regjeringen ønsker å kjøpe inn en simulator på Evenes som skal bidra til trening for de som skal fly de maritime patruljeflyene P-8. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Hvilket signal sender Norge til både Nato og Russland med disse planene?

– Når Norge dobler budsjettet sitt, er det likevel ikke truende eller farlig for en stormakt som Russland. Det hadde vært verre om USA eller Storbritannia hadde gjort det, sier forsvarsanalytikeren, sier Solli.

– Når det gjelder Nato, har Norge fått stor kritikk for at vi ikke har vært i stand til å nå målet med å bruke minst 2 % av bruttonasjonalprodukt på Forsvaret. Det gjør vi nå.