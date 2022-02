Det har gått tre år siden Per Lien (87) var på sin første kontroll hos øyelege ved sykehuset i Harstad.

Her fikk han vite at han var i ferd med å utvikle grå stær på begge øyene.

– Jeg skulle få innkalling til ny time året etter for å sjekke om situasjonen var forverret. Men hele 2020 gikk uten at jeg hørte noe, sier Lien.

Han forteller at han i januar i år selv tok kontakt med øyeavdelingen. Da fikk han time til ny undersøkelse.

Kan miste sertifikatet

– Øyelegen sa jeg måtte ha en operasjon så raskt som mulig. Hvis ikke kunne synet bli såpass forverret at jeg sto i fare for ikke å få fornyet sertifikatet.

Forrige måned fikk Lien dette brevet fra UNN:

Fra: Universitetssykehuset i Nord-Norge Til: Per Johan Lien Sendt: 17.1.22 Emne: Informasjon om time Vi mottok henvisning 14.01.22 fra overlege XXX, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, datert 14.02.22. Du vil få time ved Øye Dagkirurgi Tromsø, Øyeavdeling Universitetssykehuset Nord-Norge i UKE 11 2023.

Lien må altså vente mer enn ett år til før han får den nødvendige operasjonen.

Det betyr at 87-åringen fra den første undersøkelsen til en eventuell operasjon neste år vil han ha ventet i fire år.

– Det er fryktelig. Jeg synes de behandler eldre på en dårlig måte.

Nå er pensjonisten redd for at lappen kan ryke i mellomtiden. Og uten den vet ikke den aktive pensjonisten hvordan det skal gå.

– I dag er det kø på opptil to år før man får en operasjon, sier Victor Johnsen i Støtteforeninga (t.h). Han etterlyser en klinikk i Vesterålen, i Harstad eller i Narvik. Her sammen med Per Lien.

– Å kunne bruke bilen betyr alt. Den bruker jeg for å handle i butikken og kjøre på trim om kvelden. Jeg er med i lag og foreninger. Det blir forferdelig tungt hvis jeg mister sertifikatet.

– Umenneskelig

Støtteforeningen for lokalsykehuset i Harstad har engasjert i seg i Per Liens situasjon.

Victor Johnsen, som leder foreningen, forteller om flere eldre som har ventet opp mot tre år for å få behandling.

– Det er en umenneskelig situasjon.

Støtteforeningen krever at UNN og Helse Nord sørger for et tilbud med kvalifiserte øyeleger som kan operere øyesykdommer som grønn og grå stær i området sør i Troms eller nordre del av Nordland.

Hvert år opereres 50.000 nordmenn for grå stær. Sykdommen gjør at synet blir tåkete, og det eneste behandlingen er operasjon. Uten operasjon vil synet ditt langsomt bli dårligere.

– Det haster også å få en ambulerende øyekirurg fra Tromsø til Harstad, slik at eldre folk slipper å reise. Så må Helse Nord i sørge for investere i utstyr slik at øyeavdelingen i Harstad er operativ, sier Johnsen.

UNN: – Ikke syk nok

Universitetssykehuset i Nord-Norge har landets lengste ventelister for behandling av øyesykdommer, ifølge en oversikt fra Helse Norge.

I dag er det 340 personer på venteliste for operasjon for grå stær.

I dag er det 340 personer på venteliste for operasjon for grå stær.

Per Lien har fritatt UNN fra taushetsplikten. Terje Christoffersen, som er seksjonsoverlege i øyesykdommer ved UNN, forklarer at Lien ikke er syk nok til å komme fremst i køen.

– Vi skjønner at det er frustrerende. Pasienter som har så dårlig syn at de ikke kan kjøre bil har rett til helsehjelp innen tre måneder. Pasienter med grå stær som ser bedre, må vente lenger. Det er tilfellet med Per Lien, sier Christoffersen.

Øyesykdom rammer i stor grad eldre mennesker. Det blir flere eldre i årene som kommer. Det er derfor nødvendig å styrke øyehelsetjenesten i hele området vårt, og da spesielt utenom de store byene Tromsø og Bodø. Foto: Håkon Iversen / NRK

Han ber Lien kontakte fastlegen sin dersom situasjonen forverrer seg i tida fram mot operasjonen.

– Hvis synet blir så dårlig at Lien ikke kan kjøre bil, vil UNN gjøre omprioriteringer på ventelistene.

Får ikke tak i øyeleger

En av årsakene til at ventelistene i regionen har økt drastisk, er at flere øyelegestillinger står ubesatt.

NRK har de siste årene skrevet flere saker om øyelegesituasjonen i nord. Mest prekær er situasjonen i Narvik/Harstad-regionen, som er et resultat av at Øyeklinikken i Narvik ble lagt ned i 2020:

– UNN har fått betydelig flere henvisninger fra leger og optikere i Harstad, Ofoten og Vesterålen de siste to årene, sier Christoffersen.

Han forklarer at sykehuset må prioritere i forhold til hvor alvorlig øyesykdommen er.

– Dette kan bety at pasienter med mindre alvorlige øyesykdommer må vente mer enn ett år. Men det stemmer ikke at noen må vente i tre år på operasjon for grå stær.

At det er uheldig for øyehelsa å vente lenge på operasjon, er det ingen tvil om, ifølge øyelegen.

– En moderat grad av grå stær gir sjelden fare for varig synsskade. Men det kan være vanskelig både for pasient og fastlege å oppdage andre og mer alvorlige sykdommer.

UNN: Derfor utføres all øyekirurgi i Tromsø Ekspandér faktaboks Støtteforeningen for Harstad etterlyser et tilbud med øyeleger som kan operere øyesykdommer som grønn og grå stær ved Harstad sykehus. I dag er det to øyeleger ansatt ved UNN Harstad, men de utfører ikke operasjoner. Ved UNN i Tromsø er det åtte overleger på øyeavdelinga, og sju som er under opplæring. Seksjonsoverlege Terje Christoffersen ved øyeavdelinga ved UNN, opplyser at sykehuset har forsøkt en ordning hor øyeleger fra Tromsø har reist til Harstad for å operere. Men at man gikk bort fra denne ordningen. Årsaken er for få overleger i Tromsø for å få til en slik løsning. – En slik ambulering har vi prøvd i en viss grad. Men det å ta leger ut av jobb i Tromsø for at de skal ambulere til Harstad gir liten nettogevinst i antall konsultasjoner, sier Christoffersen. UNN kan ikke pålegge leger å ambulere på fritiden, legger han til. – Vi har de siste årene utdannet to nye øyeleger til Harstad, og vi er i disse dager i ferd med å ansette en ny lege i utdanningsstilling. Planen er at denne legen på sikt skal få fast arbeidssted i Harstad. Christoffersen opplyser at utstyr til grå stær-operasjoner koster penger. – En må ha operasjonsstue og operasjonssykepleiere, og øyeleger som kan operere grå stær. Han tror det er liten sjanse for å få en fast øyelege til UNN Harstad som behersker denne typen operasjoner. – UNN har prioritert at aktiviteten i Harstad i størst mulig grad skal rettes mot de pasientgruppene som må ofte til øyelege. Et godt eksempel på dette er injeksjonsbehandling mot aldersforandringer i øyet. Da trenger pasientene en injeksjon satt under trygge forhold med noen ukers mellomrom – ofte over mange år. Det gjøres om lag 30-40 slike injeksjoner hver uke i Harstad. UNN er et universitetssykehus, og det betyr at sykehuset har ansvar undervisning av medisinstudenter og klinisk forskning. – Vi er landets minste regionsykehus og den minste øyelegeavdelinga ved et universitetssykehus. Bemanningssituasjonen hos oss er mer sårbar på dette området enn ved de fleste andre universitetssykehus. Vi må ha folk nok her til å utdanne nye øyeleger. Og til å ta oss av øyeblikkelig hjelp. Med en mer robust bemanning vil vi kunne øke lengden på operasjonsdager i de stuene vi har, avslutter seksjonsoverlege Terje Christoffersen. Helsefagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord sier at Helse Nord ikke kan instruere UNN om å flytte øyeleger fra Tromsø til Harstad. – Det er UNN sitt ansvar, og vil uansett ikke øke kapasiteten. UNN gjør en god jobb for å rekruttere og utdanne øyeleger.

Det er Helse Nord som har ansvaret for at befolkningen i nord får de beste spesialisthelsetjenestene i landsdelen de bor i. Øyelegen ved UNN etterlyser et større engasjement derfra.

– Jeg vet ikke hvor intenst de jobber med det, men det kan satses sterkere. Det er viktig at Helse Nord, Nordlandssykehuset og UNN sammen jobber for å få på plass best mulig øyelegedekning. Og er villig til å satse det antallet stillinger som skal til, sier han.

– En varslet katastrofe

Selv om situasjonen er verst i nord, er det øyelegemangel i hele landet. Det bekymrer Norsk Oftamologisk forening, som organiserer øyelegene.

– Synet er en kjempeviktig indikator både for god helse og for livskvalitet. God hjelp betyr at folk kan klare seg hjemme uten offentlig hjelp. Øyelege Hanne Berg Gilbo er avdelingssjef ved Øyeavdelingen ved Sørlandet sykehus og styremedlem i Norsk Oftamologisk forening. Foto: Sørlandet sykehus HF

– Dette er en varslet katastrofe, som er satt på dagsordenen flere ganger, sier Hanne Berg Gilbo.

Allerede i 2011 konkluderte en rapport med at behovet for øyeleger vil øke drastisk. Eldrebølgen gjør at vil se en økning av diagnoser som grønn stær, grå stær og netthinneforandringer, ifølge rapporten.

Gilbo tror ikke helseforetakene har tatt inn over seg hvor stort omfanget av øyesykdommer vil bli.

– Det er et skrikende behov for investeringer i bygg, utstyr og personell.

Gilbo forteller at det gjøres grep for å utdanne flere øyeleger. Det er også åpnet opp for å hente øyeleger fra utlandet.

Samtidig nærmer mange av avtalespesialistene seg pensjonsalderen. Og uten dem, kollapser systemet, ifølge Gilbo.

Derfor må det tenkes nytt.

En løsning kan være at sykehusene og avtalespesialister jobber tettere sammen.

– Yngre leger ønsker kanskje ikke å jobbe alene som avtalespesialist i distriktet. Men heller tilhøre et større fagmiljø.

Det finnes 26 behandlingssteder i Norge, hvor du kan få operert grå stær. Ventetiden er mellom 1–105 uker:

Helse Norges oversikt over ventetid for grå stær-operasjoner Behandlingssted Ventetid Antall operasjoner per år Akershus universitetssykehus, Kongsvinger 16 uker til utredning. Behandling ikke oppgitt Ikke oppgitt Betanien Hospital, Skien 64 uker, (52 uker ril utredning og 12 til behandling) 1268 behandlinger Hammerfest Sykehus 24 uker til utredning Ikke oppgitt Kirkenes Sykehus 52 uker til utredning Ikke oppgitt Haukeland Universitetssjukehus 30 uker totalt (15 uker til utredning og

15 uker til behandling 1387 Helgelandssykehuset Mangler øyeleger, pasienter henvises til private 22 Helse Fonna, Haugesund Sjukehus Ikke oppdatert 906 Helse Førde, Førde sentralsjukehus 32 uker til behandling 702 Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus Ikke oppdatert 1000 Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus 32 uker (12 uker til utredning

20 uker til behandling) 784 Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos 42 uker til behandling 865 Ifocus Øyeklinikk, Haugesund 4 uker til behandling, dersom

henvisning er vurdert på et annet sykehus. 129 Medi 3 Ålesund, har avtle med Helse Midt-Norge. 10 uker (5 uker til utredning

5 uker til behandling) 443 Mjøskirurgene, Gjøvk, godkjent av Helfo 8 uker, dersom man har henvisning vurdert på et annet sykehus. Ikke oppgitt Nordlandssykehuset, Bodø 30 uke til behandling 293 Oslo universitetssykehus, Ullevål 104 totalt (52 uker til utredning

52 uker til behandling) 3571 St. Olavs hospital 28 totalt (2 uker til utredning

26 uker til behandling) 1349 Stavanger universitetssjukehus 28 totalt, (12 uker til utredning

16 uker til behandling) 2503 Sykehuset i Vestfold, Tønsberg 84 totalt, (52 uker til utredning

32 uker til behandling) 862 Sykehuset Innlandet, Elverum 48 totalt, (20 uker til utredning

28 uker til behandling ) 663 Sykehuset Innlandet, Lillehammer 40 uker til behandling 480 Sykehuset Østfold, Moss 68 totalt, (16 uker til utredning

52 uker til dagbehandling) 879 Sørlandet sykehus, Arendal 72 totalt (18 uker til utredning

54 uker til dagbehandling) 1291 UNN, Harstad Sykehus 52 uker til utredning Ingen operasjoner UNN, Tromsø Universitetssykehus 62 totalt (1 uke til utredning

61 uker til dagbehandling ) 929 Vestre Viken, Drammen sykehus 105 totalt (39 uker til utredning

66 uker til behandling) 1901

– Gjør det vi kan

Helsefagdirektør Geir Tollåli sier Helse Nord gjør det de kan for å rekruttere øyeleger til landsdelen. Men det er ingen lett oppgave å lokke spesialister nordover.

– Vi må jobbe med å gjøre sykehusene og praksisene våre attraktive.

Jobben som avtalespesialist i Narvik har vært utlyst tre ganger – i hele Skandinavia. Uten at det meldte seg en eneste søker.

Også på Helgeland er det utfordringer etter at Helse Nord midlertidig har sagt opp avtalen men avtalespesialist Knut Resellmo i Mo i Rana:

– Mange legespesialister vegrer seg for å flytte nordover. Det beste er å utdanne dem selv. Her er utfordringen at vi må utdanne to for å beholde en. Resten drar sørover, sier Tollåli.

I tillegg til de om lag 30 øyelegene på sykehusene har Helse Nord avtale med 19 øyespesialister som er spredt over hele Nord-Norge.

– Den beste måten å rekruttere øyeleger til Nord-Norge på, er å utdanne dem selv, sier helsefagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Utfordringen her er at det er langt fra alle disse øyelegene som driver med kirurgi. Derfor øker presset på sykehusene.

For å møte eldrebølgen jobber Helse Nord med en tiltaksplan sammen med helseforetakene.

– Arbeidet er påbegynt, men pandemien har forsinket det meste. Her ser vi blant annet på hvordan vi kan bruke optikere til å undersøke pasienter med diabetes.