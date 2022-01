Straffeloven (1902) § 271, jf. § 270 første ledd nr. 1, jf. annet ledd for i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse, rettsstridig forlede noen til en handling som voldte fare for tap, eller bruker uriktige eller ufullstendige opplysninger, idet bedrageriet anses som grovt, særlig fordi handlingen har voldt betydelig økonomisk skade og den skyldige har forledet en større krets av personer.

og straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt, styrket eller utnyttet en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre eller unnlate noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og lovbryteren har forledet en større krets av personer.

Grunnlag: I perioden 14. januar 2012 –12. mars 2019 og i Administrasjonsveien 1B i Narvik eller andre steder, i forbindelse med undersøkelser og kirurgiske inngrep fikk han pasientene til å foreta egenbetaling på til sammen kr 12 943 160,- eller vesentlige deler av dette i strid med forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelser og behandling hos lege, ved at han unnlot å fortelle at dette var prosedyrer og undersøkelser som han fikk betalt for av folketrygden og/eller ikke hadde adgang til å kreve egenbetaling for. I tillegg fikk han pasientene til å betale for øvrige tjenester og/eller materiell som de ikke mottok, ved å unnlate å fortelle at han hadde tatt seg betalt for noe han ikke hadde levert. Det oppstod tap eller fare for tap for pasientene. (Tiltalebeslutning av 21 desember 2020, Politimesteren i Nordland)