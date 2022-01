Mener øyelege massetestet pasienter uten grunn – måtte betale tilbake åtte millioner

Den norske Legeforening støtter øyelege Knut Resellmo i konflikten med Helfo.

– Saken er svært alvorlig for Resellmo, og det har vært viktig å ivareta hans interesser og rettssikkerhet i møte med forvaltningen, slik at han kan få frem sin side av den, sier Legeforeningens advokat Øyvind Anmarkrud, som bistår Knut Resellmo, til NRK.

Legeforeningen er sterkt uenig i Helfos vurderinger og rettsanvendelse i saken om tap av retten til å praktisere for trygdens regning.

Og mener at øyelegen har en særlig god sak.

I sin uttalelse til Helfo 6.01.21 blir det også påpekt at forholdet ligger mer enn to år tilbake i tid. Og at Helfo selv ga «tvetydige signaler» da Resellmo spurte om hvilken takst han skulle benytte for å få refusjon.

De viser at Resellmo tok kontakt med Helfo for å sjekke om han brukte riktig takst. «For å unngå framtidige overraskelser», som øyelegen selv skriver i brevet.

Legeforeningen er enige med Helfo at henvendelsen ikke var så presist at svaret han mottok fra Helfo kan anses som en generell godkjenning.

«Den omstendighet at han pedagogisk sett kunne fremstilt problemstillingen tydeligere med tanke på mottakers (antatte) forkunnskap, rokker ikke ved dette», skriver Legeforeningen.

«Henvendelsen viser snarere at han var opptatt av å bruke takstene riktig. Dette taler mot at han utviste grov uaktsomhet, som kjennetegnes ved en skjødesløs og svært lite ansvarsbevisst tilnærming til takstbruk», skriver Legeforeningen.

Legeforeningen viser også til at øyelegens undersøkelser har berget synet til pasienter. Og mener at uenigheten i Helfos ekspertteam på et svært spesielt medisinsk fagfelt må komme øyelegen til gode.

– Det vil ramme praksisen og pasientene hardt dersom han mister refusjonsretten, avslutter Legeforeningen brevet.

NRK har stilt følgende spørsmål til advokat Øyvind Anmarkrud i Legeforeningen.

Hva er bakgrunnen for at Legeforeningen mener Helfos vedtak om tilbakebetaling og tap av refusjonsrett er for strengt?

– Vår argumentasjon både i saken om tilbakekreving og tap av refusjonsretten fremgår av brevene som ligger i saken. Jeg vil imidlertid nedenfor belyse noen sentrale forhold knyttet til særlig saken om tap av refusjonsretten. Begge Helfos vedtak er påklaget, og vi avventer Helseklages behandling av klagene.

Dere skriver at Resellmo kunne formulert seg i bedre da han spurte Helfo om takstbruken i 2017. Likevel skriver dere at legen har en sterk sak. Hvorfor det?

– Vi gjør oppmerksom på at det her er snakk om to ulike vedtak. Det ene dreier seg om tilbakebetaling av for mye utbetalt refusjon basert på det Helfo mener er feil takstbruk, og vurderingen er om da om takstbruken faktisk er feil ut fra ordlyden og medisinsk praksis på det tidspunktet takstene ble brukt. Saken om tap av refusjonsrett skal Helfo vurdere om legen for fremtiden skal kunne praktiserer for trygdens regning. Tap av refusjonsretten rammer legen – og ofte pasientene – svært hardt. Det er langt fra automatikk i at feilbruk av en takst skal gjøre at legen mister sitt virke for mange år. Slike vedtak skal bare benyttes i de mer alvorlige takstsakene, og i utgangspunktet som strengeste reaksjon i en virkemiddelpyramide.

Et første spørsmål i en sak om tap av refusjonsretten, er om det faktisk har vært en feil bruk av takster. Dette har Resellmo bestridt i tilbakekrevingssaken, og det er ikke fattet en rettskraftig avgjørelse i forvaltningen.

Gitt Helfos forutsetning om at taksten er brukt feil, er det sentrale vurderingstemaet i tapssaker tilliten til legens fremtidige takstpraksis, og da vil graden av uaktsomhet være blant relevante forhold. I den sammenheng argumenterte vi med at det må ha betydning at Resellmo forsøkte å bringe klarhet i takstens anvendelsesområde, og at han selv oppfattet at han hadde beskrevet dette fyllestgjørende før han fikk tilbakemeldingen fra Helfo.

Et annet sentralt poeng i vår argumentasjon knyttet til om det var grunnlag for tap av retten, var at ordlyden i takst 404c ikke avgrenset mot bilde-angiografi så lenge Resellmo benyttet den (frem til 1. juli 2018). Ellers viste vi blant annet til Resellmos fremstilling og henvisninger knyttet til medisinsk nødvendighet, at takstbruken hadde opphørt lenge før vedtaket falt, samt at tilbakekrevingsvedtaket kun var knyttet til én takst.

Legeforeningen mener at det bør gjennomføres en ny vurdering av journalene – med ekspertise fra Sverige/Danmark. Hvorfor?

– Saken reiser komplekse spørsmål om blant annet medisinske forhold og nødvendighet. Resellmo har vist til omfattende litteratur og støtte i fagmiljøer – både i Norge og internasjonalt. Det er tale om en svært spesialisert praksis, der Resellmo har gjort store investeringer og valgt en profil som skiller seg fra mange andre øyeleger. Det kan være ulike vurderinger og kunnskap i fagmiljøet.

Verken jurister i Legeforeningen eller i Helfo har forutsetninger for å foreta en kvalifisert vurdering av medisinsk indikasjon i de tilfeller Resellmo benyttet OCTA-angiografi. Jeg har heller ingen forutsetninger for å vurdere den faglige kvaliteten på den rådgivende uttalelsen som foreligger. Når Resellmo har lagt frem diverse kilder til støtte for sitt syn, har vi argumentert for at man burde etterkomme Resellmos ønske om at mer enn bare én lege fra et sykehus vurderte de medisinsk-faglige spørsmålene. Dette er knyttet til undersøkelsesplikten forvaltningen har, og at et vedtak skal være fattet på riktig faktisk grunnlag.

Vi erkjenner selvfølgelig at forvaltningen må avveie grundighet mot effektivitet, men her er det er tale om vedtak som medfører særlig alvorlige konsekvenser, som rammer både legen og pasientene meget hardt.

Dersom ytterligere undersøkelser fra Helfos side av oppfatninger i fagmiljøet hadde trukket i samme retning som den uttalelsen som foreligger, ville det ha gitt økt tyngde til vedtakene.

Legeforeningen tok selv initiativ i takstforhandlingene om å endre teksten i takst 404c – hvorfor ønsket man det?

– Taksten ble endret under de ordinære takstforhandlingene i 2018. Det er riktig at den ble endret etter innspill fra Legeforeningen, og det ble gjort for å presisere og klargjøre bruken av taksten. Takstsystemet skal være dynamisk, og de endres ofte gjennom forhandlingene. Jeg kjenner ikke til bakgrunnen for dette ønsket.

Det sentrale i takstsaken er regelverket frem til 1. juli 2018, siden vedtakene er knyttet til takstbruk før dette.