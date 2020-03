Foreldre med hjemmekontor bes om å holde produksjonen oppe: – Litt utfordrende

Fredag ble alle landets barnehager og skoler for å hindre spredning av koronaviruset.

Samtidig er alle som kan oppfordret til å ha hjemmekontor. Arbeidsgivere over hele landet har derfor sendt hjem store deler av arbeidsstyrken .

For mange småbarnsforeldre er ikke kombinasjonen av hjemmekontor og barnepass helt enkel.

– Det er litt utfordrende, ja.

Kjell Sørensen er prosjektleder i et entreprenørfirma i Lofoten. Han har i dag hatt hjemmekontor i stua i Svolvær. Derfra har han kommunisert med kunder og ansatte i inn- og utland og forholdt seg til kontrakter og tidsfrister. I tillegg er de to barna på 5 og 2 år er hjemme fra barnehagen.

Da er det ikke like lett å få sendt e-poster uten skrivefeil og med rett informasjon.

Spesielt ikke om du får et sjørøverflagg i panna.

På videoen samboeren la ut på Snapchat fredag, ser vi lille Sofie (2) som gjerne vil ha fars oppmerksomhet samtidig som en e-post skal sendes av gårde.

– Den ble ikke så utfyllende som den kunne vært, kan du si. Det blir mye sånn «se vedlegg».

Arbeidsgivere over hele landet har sendt hjem store deler av arbeidsstyrken. Her ser vi en ansatt ved journalsystembedriften DIPS i Bodø som tar med seg kontorstolen hjem. Foto: NRK

Sorterer Pokémons

Samboeren hans Heidi Sætran er pedagogisk leder i Solheim Barnehage i Svolvær. Også hun er hjemme fredag og har forsøkt å holde barna i aktivitet.

– Vi har laget god frokost, lest litt bok, studert Pokémons og sorterer dem etter ulike typer. Vi gjør litt forskjellig og må prøve å gjøre det beste ut av det.

Fremover belager de seg på å jobbe på skift.

– Vi må bare prøve å gjøre det beste ut av det.

– Vi håper det ikke blir så langvarig. Samtidig er det jo et fornuftig og bra tiltak, sier Sørensen.

Håndterer situasjonen ulikt

Kjell Sørensen i Svolvær fikk etter hvert fart på varmen i kjellerstua, slik at han kunne sette seg ned der for å jobbe.

Men hvor ligger lista for hvor mye arbeidsgiver kan kreve av en ansatt i hjemmekontor med små barn?

Etter dagens regler har du kun krav på ti dager med sykepenger for å være hjemme med barn som ellers skulle ha vært i barnehagen eller på skolen.

LO krever at regjeringen blir enda mer konkret i budskapet til småbarnsforeldre som nå må være borte fra jobb.

Samtidig håndterer arbeidsgivere den nye situasjonen ulikt.

Fylkesmannen i Nordland har sendt ut en e-post til sine ansatte der de skriver at det er en forventning om at ansatte holder et produksjonsnivå tilsvarende 80 prosent av normal drift.

– Vi driver jo som alle andre bedrifter å finne gode løsninger for våre ansatte, og vi er blant de heldige som kan tilby hjemmekontor. Det er jo ikke alle som kan det. Da kommer jo spørsmålet rundt stengte barnehager og skoler, sier administrasjonsdirektør Marte Bugge ved Fylkesmannen i Nordland.

I e-posten heter det at «Det forventes en produksjon på minimum 80 %. I mange familier er det to voksne, og da kan man dele på ansvaret. Det vil da trolig være mulig å opprettholde en ordinær arbeidsdag for en del ansatte, men med utvidet mulighet for når på døgnet man kan jobbe».

Dersom man ikke klarer å opprettholde en produksjon på 80 % kan man søke om permisjon uten lønn.

– Vi må prøve dette, slik at vi opprettholder både produksjon og lønn. Vi forstår jo at mange er i en skvis nå. Dette er et forsøk på å prøve å komme de i møte.