Fra og med fredag er alle videregående skoler stengt, og fra og med mandag 16. mars er også barnehager og barneskoler stengt. Foreldre oppfordres også til å være hjemme med barna sine fredag 13. mars.

Men har du krav på sykepenger eller omsorgspenger når du er hjemme med et friskt barn?

– Når barnehagen eller skolen stenger vil du ha rett til å bruke omsorgspenger. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger avhenger av hvilken rett du har til ytelsen. De fleste har rett på opptil 10 dager, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV.

Arbeidsgiveren din skal dekke de første 10 dagene med omsorgspenger. Når arbeidsgiver har utbetalt 10 dager, kan det søkes om refusjon fra NAV for de overskytende dagene.

Hugvik opplyser videre at dersom man er alene om omsorgen for barnet, har flere barn enn to, har omsorg for kronisk syke eller funksjonshemmede barn, kan du ha rett på flere omsorgsdager.

Her finner du en oppdatert versjon av NAV-reglene som gjelder

Sykedager vil bli utvidet

– Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et omsorgstilbud i sine barnehager og skoler, varslet statsminister Erna Solberg. Foto: Markus Schreiber / Markus Schreiber

Koronaepidemien vil trolig nå toppen mellom mai og oktober, før den snur, ifølge den siste risikovurderingen fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Torsdag sa statsminister Erna Solberg at regjeringen vil øke antallet dager med omsorgspenger, i forbindelse med korona.

– Sykedager med barn kommer til å bli utvidet i regelverket, og vi skal bidra til at vi i den totale pakken på økonomiske tiltak også hjelper bedrifter fremover, sa hun på regjeringens pressekonferanse.

– Følg med

Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i NAV sier at NAV er godt forberedt på koronakrisen. – Også NAV er rammet av situasjonen, men vi kommer til prioritere informasjon ut til innbyggerne. Deretter sikre at dem som har rett til ytelser får disse. Foto: Espen A. Istad

NAV-direktøren oppfordrer alle som lurer på hvilke rettigheter de har til å sjekke på NAV.no.

– Vi oppdaterer nettsiden med mye og god info. De fleste svar vil folk få der. Dersom man ikke får svar der, kan man ta kontakt med NAV ved å ringe kontaktsenteret.

Det er mange som tar kontakt med NAV og hvis henvendelsen ikke haster, ber NAV deg vente med å ta kontakt.

– Vi oppfordrer publikum til å sende inn skriftlige henvendelser til oss, framfor å ringe. Våre åpningstider vil kunne endre seg, men vi skal strekke oss så langt som mulig for å være tilgjengelig for spørsmål og henvendelser, sier Kjell Hugvik.

LO mener det viktigste nå er at regjeringen kommer med tydelige regler, slik at foreldre slipper å være bekymret for tapt inntekt.

– Det er viktig at de ikke taper penger på å måtte være hjemme, men får klare regler til hvordan de skal forholde seg, også utover de ti første dagene. Regjeringen har et ekstra ansvar for å skaffe penger på bordet der det måtte være nødvendig, sier fylkessekretær Rita Lekang i LO i Nordland.

fylkessekretær i LO i Nordland Rita Lekang krever at regjeringen finner en løsning for foreldre som risikerer å tape inntekt på korona-stengte skoler. Foto: Øystein Nygård / NRK

LO har tillit til at regjeringen stabler gode ordninger på beina de nærmeste dagene.

– Det er viktig at vi beholder roen nå, og ikke får panikk. Det som er aller farligst nå er hvis folk begynner å få panikk, slik vi har sett med hamstring av mat. Hvis det sprer seg til resten av samfunnet, kan det få store konsekvenser.

En slik konsekvens er at foreldre føler de må overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppene, for å unngå å bli trukket i lønn.

– Vi må holde oss mest mulig fattet og trygg på at vi har et sikkerhetsnett. Vi er heldige i Norge. Vi har penger på bok, gode ordninger og et godt samarbeid. Vi stoler på at gjennom et trepartssamarbeid med arbeidstaker, arbeidsgiver og regjering skal vi komme oss igjennom dette, sier Rita Lekang.

Bodø kommune orienterte torsdag om at de stenger alle skoler i kommunen.