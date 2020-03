Dette har du krav på med hjemmeværende barn

Torsdag ettermiddag ble det kjent at alle landets barnehager og skoler blir stengt. Det gjør at mange foreldre må være hjemme med barna, og mange lurer på hvordan de skal håndtere dette.

– Det er drastisk det vi gjør i dag, og mange vil få hverdagsproblemer. I det øyeblikket barn skal være hjemme, særlig de under 12 år, så er det en veldig vanskelig situasjon for familier og for personell som vi trenger rundt omkring. Det er et drastisk tiltak, sier Erna Solberg til NRK.

Torsdag kveld ble det kjent at man vil kunne bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset.

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Rett til omsorgspenger

Foreldre med hjemmekontor vil dermed fortsatt få omsorgspenger selv om de jobber hjemme, forsikrer Isaksen.

– Når barnehager og skoler nå stenger, ber vi alle om å være smidige og vi håper at arbeidstakere og arbeidsgivere kan finne løsninger lokalt i tråd med de beste tradisjoner i norsk arbeidsliv, sier han.

Mange bedrifter har eller skal innføre hjemmekontor, og for dem som ikke finner barnepass vil omsorgspenger være en mulighet, understreker Isaksen.

Omsorgspenger er også kjent som «sykt barn-dager». I dag kan hver forelder være borte i 10 dager per kalenderår om man har ett eller to barn, og 15 dager om man har tre eller flere barn.

Isaksen sier at regjeringen nå vurderer å endre kvoten.

– Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme. Vi vil også vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme, sier han.

Får omsorgstilbud

– Hvordan skal man håndtere jobben samtidig som barna er hjemme?

– Det er forskjell på jobber, og det er fortsatt mange som fortsatt må gå på jobb. De som er i kritiske jobber, skal få et tilbud av kommunen. Det er en viktig forutsetning for å få dette til å kunne fungere, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Statsminister Erna Solberg presiserer at dem med samfunnskritiske roller vil få et omsorgstilbud for barna slik at de kan fortsette å jobbe.

De som tilhører de 15 yrkesgruppene med kritiske samfunnsroller må fortsette å jobbe.

Kritiske samfunnsfunksjoner er ifølge Beredskapsutvalget:

• Styring og kriseledelse • Forsvar • Lov og orden • Helse og omsorg • Redningstjeneste • IKT-sikkerhet i sivil sektor • Natur og miljø • Forsyningssikkerhet • Vann og avløp • Finansielle tjenester • Kraftforsyning • Elektroniske kommunikasjonstjenester • Transport • Satellittbaserte tjenester.

For å sikre barnepass til personer i de yrkesgruppene forsikret helseminister Bent Høie om at staten skal finne en omsorgsordning.

– Ledere av barnehager og rektor må gi et tilbud til barn av personell i helse- og omsorg sektoren og de andre kritiske 15 samfunnsrollene, og barn som ikke kan bli tatt vare på når dagtilbud er stengt, bekreftet helseminister Bent Høie.

Mener man bør ha krav på full lønn

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen er pliktig i å sikre foreldre som er hjemme med barn som er hjemme fra skolen full lønn.

– Arbeidstakere som settes i karantene, eller som må være hjemme med barn på grunn av karantene/stengte skoler og barnehager, må kunne være hjemme med full lønn. Det må være tydelige, felles regler, og reglene rundt omsorgspenger må avklares, skriver han i en pressemelding.

Det er særlig tre krav LO-lederen mener det er viktig at regjeringen nå leverer på:

Arbeidstakere som settes i karantene, eller som må være hjemme med barn på grunn av karantene/stengte skoler og barnehager, må kunne være hjemme med full lønn. Det må være tydelige, felles regler, og reglene rundt omsorgspenger må avklares.

Regjeringen må presisere at alle som er satt i karantene har rett til sykepenger.

LO støtter tiltak som letter byrden for virksomheter som må permittere, herunder endringer i permitteringsregelverket. LO kan imidlertid ikke akseptere at endringer i permitteringsregelverket reduserer arbeidstakernes inntekter.

– Ikke overlat barna til besteforeldre

Under pressekonferansen torsdag advarte statsminister Erna Solberg foreldre mot å overlate barna til besteforeldre, siden mange eldre personer er i risikogruppen.

Bestemødre og bestefedre i risikogruppen bør ikke passe barna, mener statsminister Erna Solberg.

– Vi må nå huske hvem vi skal verne om. Vi kan derfor ikke overlate barnepass til besteforeldre i risikogruppen, sa Solberg.