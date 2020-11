De har kostet mer enn 14 milliarder og skal kunne fly «raskere, høyere og lengre enn før». Men alt er ikke som det skal når det nye redningshelikopteret AW101 «SAR Queen» skal inn i den norske helikopterberedskapen.

Denne uka kunne NRK avsløre at det nye redningshelikopteret «SAR Queen» kun kan lande på seks av de 21 norske akuttsykehusene som dagens Sea King-helikoptre lander på.

Dronningen er fire tonn tyngre enn dagens konge. Da må det mer luft til under rotoren for å holde det oppe.

På grunn av mer dominerende rotorvind, såkalt downwash, risikerer flere sykehus at helikoptrene må lande ved flyplasser flere kilometer unna.

– Det er en nasjonal utfordring, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge til NRK onsdag.

Flere sykehus påpeker at det voldsomme lufttrykket er farlig for folk i nærheten. Derfor må flere sikkerhetstiltak på plass før de nye helikoptrene kan benytte landingsplassene. Du trenger javascript for å se video. Flere sykehus påpeker at det voldsomme lufttrykket er farlig for folk i nærheten. Derfor må flere sikkerhetstiltak på plass før de nye helikoptrene kan benytte landingsplassene.

Lista over hvor de nye redningshelikoptrene ikke kan lande er lengre enn lista over hvor de faktisk kan lande.

Det mener Arbeiderparti-nestleder Bjørnar Skjæran er «helt surrealistisk».

– Dette er en varslet krise. Vi har rapporter fra så langt tilbake som i 2013 som sa at det måtte gjøres tiltak for å legge til rette for de nye helikoptrene, sier Skjæran til NRK.

Krever opprydning fra regjeringen

Ap-politikeren er klar på at det er en gladnyhet at de nye helikoptrene nå endelig kommer på plass.

Bjørnar Skjæran er nestleder i Arbeiderpartiet. Foto: Oliver Rønning / NRK

– Men det er veldig forsiktig å kalle dette medaljens bakside hvis vi kommer dit at de ikke kan lande på sykehusene, så dette må ordnes opp i.

Mellom Molde og Vardø er det kun ett sykehus man kan lande ved slik det ser ut i dag. Det er katastrofalt, mener Skjæran.

– Dette må man rett og slett rydde opp i. Fra Arbeiderpartiet har vi stilt spørsmål på spørsmål. Vi har utfordret helseministeren på det, og i dag leverer vi spørsmål til justisministeren der vi utfordrer på det som handler om beredskap.

– Dette står i grufull kontrast til det Høyre gikk til valg på i 2013. Da skulle de styrke beredskapen og så står vi nå i denne situasjonen.

I dag ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk. Du trenger javascript for å se video. I dag ble de første nye redningshelikoptrene tatt i bruk.

– Hva mener du må gjøres?

– Nå må regjeringen så raskt som mulig få på plass en plan for hvordan vi skal komme oss ut av den krisen vi nå er i. Den må handle om at for den samlede beredskapen for søk og redning kunne lande på alle landets akuttsykehus. Dette skulle ha vært på plass for lenge siden.

Avviser kritikken

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet viser til kommentarene han ga NRK i går:

Her sa han blant annet at de skal finne fortløpende løsninger på hvordan helikoptrene skal lande etter hvert som de fases inn.

Han opplyser også at de er i gang med ei kartlegging sammen med helsemyndighetene.

Til kritikken fra Skjæran, sier Hiim:

– Påstanden stemmer ikke. Ifølge Helse Nord kan SAR Queen i dag lande ved mange av deres sykehus, da som regel på flyplassen eller ved en helikopterbase i nærheten. Dette gjelder for eksempel sykehusene i Kirkenes, Hammerfest, Tromsø, Harstad, Vesterålen og Lofoten.

– Også med dagens Sea King helikoptre er det vanlig praksis å lande ved flyplasser eller andre steder ved sykehusene, sier Huum.