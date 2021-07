Kommune advarer etternølerne: – Kan ikke garantere at du får dose 2

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Rana kommune er det fremdeles rundt 2800 av 21.000 innbygger over 18 år som ikke har meldt seg til første vaksinetime.

Til disse har kommunen en tydelig beskjed: «Etternølere må registrere seg innen 1. august».

Hvis ikke kan ikke kommunen garantere at du får dose nummer to, skriver kommunen i en pressemelding.

– Det er ikke meningen å komme med noen trusler, men om de vil ha det strømlinjeformede opplegget, så er det nå toget går. Jeg kan ikke garantere hvordan det blir fremover, sier fungerende kommuneoverlege Silje Røssvoll til NRK.

– Vet ikke hvordan det blir

Røssvolls poeng er at FHI har lagt opp til at alle som vil, skal ha fått tilbud om første dose i løpet av august, og at fordelingen av vaksiner til dose to vil ta utgangspunkt i dette.

Hva som skjer med dem som melder seg så sent at kommunen ikke får vaksinert dem før langt utpå høsten, er ikke Røssvoll helt sikker på.

– Vi planlegger jo å sette dose 2 tre måneder etter den første, og på et tidspunkt må vi avslutte massevaksineringen. Vi kan ikke ha et vaksinesenter gående i all evighet, på et tidspunkt vil vi stenge det.

Hun tror imidlertid det fortsatt vil ordne seg for de aller fleste. Poenget er at det ikke er sikkert kommunen kan hjelpe i all evighet.

– Staten er nok interessert i at alle skal få vaksine, men for dem som ikke melder seg nå, vet ikke vi hvordan det blir.

– Kan skape problemer

Også FHI forteller at det kan skape problemer dersom det er veldig mange som registrerer seg sent.

– Både for fordeling av vaksinedoser fra FHI og sykehusapotekene til kommunene og for gjennomføring av vaksinasjonen i kommunene, skriver assisterende direktør Geir Bukholm i FHI til NRK.

Han understreker imidlertid at det vil være tilstrekkelig med vaksinedoser i vaksinasjonsprogrammet til at alle som ønsker skal få både dose 1 og 2.

– Men det kan oppstå forsinkelser for den enkelte, dersom man melder seg sent til vaksinasjon. I utgangspunktet er dette likt for alle kommuner, men det kan være noe variasjon fra kommune til kommune hvordan man håndterer dette internt i kommunen.

– Hvis man nøler med å registrere seg, vil man kunne risikere at dose to kan bli satt senere enn det som er nødvendig.

Vaksineringen vil fortsette lenge

Noen sluttdato for vaksineringen er det uansett ikke snakk om på en god stund.

– Vi regner med at vaksinasjonsprogrammet vil fortsette fremover. For hvert år som går må man blant annet inkludere nye alderskohorter, så vi må regne med å opprettholde vaksinasjonsaktivitet ganske lenge.

– Men sjansen for at vi får god kontroll over epidemien ganske raskt avhenger av at flest mulig tar imot tilbudet om vaksinasjon så raskt som mulig. Men de må selv føle at vaksinasjonstilbudet er trygt og til fordel for dem selv, sier Bukholm.