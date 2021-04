Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har gått seks uker siden Rana hadde bekreftet tilfelle av korona. Den siste uken har kommunen tatt 425 koronatester. Tallenes tale er tydelig:

0 positive prøver, 0 personer i isolasjon og 0 personer i karantene. Under det siste store utbruddet var det de videregående elevene som ble hardest rammet.

Elevrådsleder Amanda Haug ved yrkesfag på Polarsirkelen er sjeleglad for den siste oppdateringen av smittetallene.

– Det er helt fantastisk og det gjør at man kan senke skuldrene. Samtidig har vi ikke merket så mye til det, for tiltakene har blitt bare strengere og strengere, sier hun.

Bare for noen måneder siden var situasjonen en helt annen. I fjor høst ble kommunen rammet av tre større utbrudd med den muterte engelske varianten.

FHI mener kommunen har gjort mye riktig. Kommuneoverlegen mener at det handler mest om flaks.

– At vi ikke har hatt smitte siste 40 dagene er tilfeldigheter, men at vi har bygd opp kapasitet og har et robust system skyldes øvelser, planlegging, og systematisk arbeid over tid, sier kommuneoverlege Frode Berg.

Kommuneoverlegen tror mye av grunnen til at de har null smitte er flaks og tilfeldigheter. FHI på sin side skryter av jobben i kommunen. Foto: Rana kommune

– Men noe må dere vel ha gjort riktig også?

– Vi er jo veldig fornøyde med måten vi har håndtert utbruddene på. Den evnen vi har til å mangedoble testkapasiteten i løpet av få timer er imponerende.

Slet med mutantvirus

Rana har hatt to større utbrudd siden koronapandemien ble et faktum. Frem til oktober i fjor var de i det store og hele skånet for smitte.

– Vi fikk brynet oss ordentlig under det store utbruddet vi hadde i oktober. Da fikk vi brukt alt det vi hadde bygget opp. Vi slet lenge med å få det utbruddet slått ned, sier han.

I november bar kommunen Folkehelseinstituttet (FHI) om å analysere prøver fra smitteutbruddet.

Personer som testet positivt hadde kort inkubasjonstid. Viruset så også ut til å smitte til personer som ikke oppfyller kriteriene for nærkontakt.

Etterhvert ble det klart at viruset i et av utbruddene var den britiske varianten.

– I starten var situasjonen ganske skremmende. Man hørte om folk rundt seg som ble smittet. Etterhvert har man følt seg mer og mer trygg med reglene som gjaldt oss på skolen, sier elevrådsleder Amanda Haug.

FHI: – Håndtert meget bra

Rana har hatt et par større smitteutbrudd. Det første kom i ukene 44–48 i fjor, før et nytt utbrudd kom helt i starten av året.

Folkehelseinstituttet skryter av hvordan kommunen har håndtert utbruddene.

– Begge er håndtert meget bra. Nå kan kommunen nyte godt av et lavt smittetrykk, men må selvfølgelig være årvåkne og håndtere eventuelle nye utbrudd, sier

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet skryter av innsatsen Rana har lagt ned for å motvirke koronavirus. Foto: Tor Erik Schrøder

overlege Preben Aavitsland i FHI.

Han sier videre at det er flere kommuner landet rundt som har hatt lignende utbrudd som også har greid å snu situasjonen. Det unike i Rana er at utbruddene har vært nokså store i forhold til innbyggertallet.

Aavitsland mener andre kommuner har flere ting å lære av Rana.

– Det er god testkapasitet, god kommunikasjon med innbyggerne, rask smittesporing og målrettede tiltak mot kontakter mellom folk når det er mye smitte.

Ingen hvilepute

Selv om ingen av de siste prøvene har vært positive har kommunen en viss spenning knyttet til første uke etter påske.

Påskeferien har for mange medført økt reiseaktivitet både for arbeidsreiser og fritidsreiser, og vi vet at smitten har en tendens til å øke etter ferieperioder, skriver kommunen i en pressemelding.

– Vi har tilsynelatende ingen smitte, vi har i alle fall ingen kjent smitte. Hovedfokuset vårt er å unngå å få smitten hit, sier Berg.

Kommunen ber folk som har vært på reise, eller har hatt besøk av personer fra områder med høyt smittetrykk om å være obs.

Berg trekker i likhet med FHI frem at samarbeidet mellom smittesporingsteam, luftveisklinikk og koronatelefon har vært en viktig suksessfaktor.

– Så må vi ikke stikke under en stol at grunnen til at man lykkes med å slå ned utbrudd er etterlevelsen av råd og anbefalinger som vi ser i befolkningen. Det har vært imponerende hele veien.