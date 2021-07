Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteutbruddet i Vesterålen har vært omfattende.

Bare i Sortland var det mandag kveld meldt om 56 smittede siden tirsdag i forrige uke.

– Jeg vil si at situasjonen er alvorlig. Det er flere som har blitt smittet siden tirsdag, enn det var gjennom hele pandemien på Sortland. Det er store tall det er snakk om, sier smittevernlege i Sortland kommune, Hedda Mørch.

I Øksnes er tallet 33, mens det mandag ble bekreftet fem nye tilfeller i Hadsel.

På bakgrunn av nedslående tall, vil stortingskandidat for Nordland Høyre, Bård Ludvig Thorheim, at Vesterålen skal få flere vaksiner enn andre steder.

– Jeg mener at hvis vi ikke klarer å slå ned smitten lokalt, og det er en vedvarende situasjon, så må vi vurdere ekstraordinære, nasjonale tiltak.

Kritiserte skjevfordeling

Thorheim har tidligere uttalt seg kritisk mot skjevfordelingen av vaksiner til sentrale strøk med et høyt smittetrykk.

– Vi har nå fått små og store utbrudd over hele landet, både i større byer og små kommuner. Men man har klart å slå ned de utbruddene uten å rope på å bli prioritert i vaksinekøen. Jeg mener at Oslos ledelse nå må få til det samme som man har klart i resten av landet, sa Thorheim til VG i mars.

Nå vil han derimot prøve å sørge for at Vesterålens kommuner er bedre rustet mot viruset i tiden som kommer.

– Du har selv vært kritisk mot dette, har du ombestemt deg?

– Jeg har vært imot at vi politisk skal bestemme skjevfordeling. Men når det var et så tydelig faglig råd som skulle føre til at alle skulle komme bedre ut av pandemien, så må man selvfølgelig gå med på det. Nå er heldigvis den perioden snart over, så i august vil Nordland få flere vaksiner.

– Hvordan skal flere vaksiner hjelpe når smitteutbruddet allerede er såpass stort?

– Som sagt, dette bør gjøres hvis det er en vedvarende situasjon, og man ikke få ned smitten. Men det som er bra, er at de sårbare gruppene allerede er vaksinert, og jeg håper at det slås ned lokalt. Vi kan derimot ikke ha regioner med lav vaksinasjonsgrad.

FHI har tidligere uttalt at allerede fra uke 29, altså forrige uke, har skjevfordelingen blitt avviklet.

Fullvaksinerte i Vesterålen Kommune Tal på Fullvaksinerte Hadsel 37,6 % Bø 31,7 % Øksnes 31,0 % Sortland 28,3 % Andøy 34,9 %

Kom fra utesteder

Mange av de smittede på Sortland har vært innom utestedet «Blå Bar». Det er mistanke om at det er deltavarianten som herjer nord i Nordland.

Alle kommuneoverlegene i Vesterålen har gått sammen om felles tiltak etter smitteutbruddet.

Det går på at alle skal holde seg mest mulig der de hører hjemme, sier Mørch.

– Vi trenger at folk begrenser sin sosiale kontakt med andre, sånn at dette ikke sprer seg mer enn det allerede har gjort. Folk må også holde seg til kommunen de tilhører.

Det er også innført lokale forskrifter som inntil videre varer til 31. juli. Disse innebærer blant annet skjenkestopp ved midnatt, og begrensninger for private sammenkomster i hele Vesterålen.

Blå Bar, der flere av smittetilfellene i Sortland spores opp til. Foto: Monica White Martinsen / NRK