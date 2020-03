Nav har mottatt 113.500 søknader om dagpenger på under en uke

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Fra torsdag til mandag fikk Nav over 45.000 søknader om dagpenger på grunn av koronakrisen, noe som fikk IT-systemene deres til å knele.

VOLDSOM PÅGANG: Tidligere i uken knelte Navs IT-systemer på grunn av stor pågang. Etter det har pågangen blitt større. Foto: Ola Helness / NRK

Nå har tallet steget kraftig. Bare tirsdag fikk Nav 60.000 nye søknader, opplyses det i en pressemelding.

De siste 6 dagene har Nav dermed totalt mottatt 113.500 søknader om dagpenger, der 105.000 av søknadene gjaldt permittering. 8.600 var ordinære søknader om dagpenger.

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten fire prosent av den norske arbeidsstyrken.

«Jobber på spreng»

Den voldsomme pågangen er en stor utfordring for Navs IT-systemer.

– Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Økningen i søknader vil føre til økt saksbehandlingstid.

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier Vågeng.

Vurderer forenklinger

I lys av koronasituasjonen vil Nav nå komme med daglige tall over hvor mange som har søkt på dagpenger. Dette skal gi politikerne et bedre grunnlag for å fatte riktige krisetiltak.3

Partene på Stortinget har blitt enige om en krisepakke for å dempe de økonomiske konsekvensene av krisepakken. Et av tiltakene er at permitterte skal få full lønn de første 20 dagene etter permittering. Deretter går man over til dagpenger, som i utgangspunktet utgjør mellom 60 og 80 prosent av lønna.

Nav har løpende kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet, og vurderer fortløpende mulighetene for å gjøre forenklinger i saksbehehandlingen.

Onsdag formiddag melder også NTB at arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen (H) er smittet av koronaviruset, og må sitte i karantene.

88 prosent av hele fjoråret

På én uke har 84.000 flere blitt registrert som helt arbeidsledige her til lands. Ledigheten øker mest blant kvinner. Nav skal nå også begynne å publisere oppdaterte tall over permitteringer og oppsigelser.

I løpet av forrige uke var det i alt 118 virksomheter som varslet Nav at de planla masseoppsigelser eller permitteringer av 10 ansatte eller flere.

Totalt berørte varslene 7.449 personer, hvorav 7.374 gjaldt permitteringer. Samlet sett gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om 10.292 personer.

– Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Vågeng.

– Krevende tider

Koronasituasjonen har allerede satt sitt preg på norsk økonomi. Den siste måneden har hovedindeksen med Oslo Børs mistet en tredjedel av verdien, som gjør at fire års oppgang er borte.

Onsdag falt Oslo Børs rundt tre prosent fra start. Kronekursen svekker seg også klart mot både euro og dollar.

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker sier regjeringen nå er i gang med å sette opp et revidert budsjett for 2020.

– Det er utrolig krevende å sette opp et budsjett, for man vet ikke hvordan oljeprisen blir, bare at den blir lav. Inntektene blir mindre, og kostnadene kommer til å øke kraftig, sier Becker.

Hun viser til at krisepakker verdt mange milliarder kroner nå rulles ut på løpende bånd. Onsdag ble det klart at kultursektoren får 900 millioner kroner i kompensasjon for tapte inntekter som følge av koronaviruset.

– I tillegg øker kostnadene kraftig for dagpenger og arbeidsledighetstrygd. Det skjer samtidig som vi får en ordentlig bråbrems for norsk økonomi, så dette er utrolig krevende, sier Becker.