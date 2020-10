Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Onsdag kveld ble det kjent at Rana kommune har bekreftet fem nye smittetilfeller hvor flere skoler er berørte.

– Derfor blir det ikke undervisning for de berørte klassene torsdag og fredag. Dette er nødvendig for at kommunens smitteoppsporingsteam skal få gode arbeidsforhold og få oversikt over situasjonen så raskt som mulig.

Det skriver kommunikasjonssjef i Rana, Connie Slettan Olsen.

Samme dag ble også flere nye tilfeller tilknyttet Valnesfjord Helsesportsenter kjent. I tillegg til Dønna, Bodø og Vefsn.

Disse skolene er berørte:

Haukens barneskole:

Her holdes 3. trinn og tre lærere hjemme torsdag og fredag.

Her holdes 3. trinn og tre lærere hjemme torsdag og fredag. Rana ungdomsskole:

Her holdes 8. trinn og ca. ti lærere hjemme torsdag og fredag. Dette gjelder avdeling Mo.

Her holdes 8. trinn og ca. ti lærere hjemme torsdag og fredag. Dette gjelder avdeling Mo. Polarsirkelen videregående skole:

En klasse er berørt, og de er varslet. Torsdag er det Operasjon dagsverk ved skolen. Alle som har skaffet seg arbeid, møter der som avtalt. Elever som skulle vært på skolen, holder seg hjemme. Hva som skjer fredag, vil skolen avgjøre torsdag.

Smittet av utenlandsk arbeider – har god kontroll

Smitten skal komme fra en utenlandsk arbeider som har jobbet på et byggeprosjekt i Rana.

Kommuneoverlege i Rana, Frode Berg sier at det er snakk om klyngesmitte:

– Smitten er veldig konsentrert og vi har god kontroll på smittekilden, sier Berg til NRK.

Det skal ikke være noen indikasjoner på at dette er et større utbrudd.

– Den utenlandske arbeideren har smittet en annen som jobber på arbeidsplassen. Dermed har smitten blitt tatt med hjem og smittet de tre elevene som tilhører samme husstand.

Men legen sier de er overrasket over at smitten har spredt seg.

– Ut ifra de opplysningene vi har, er det ikke snakk om stor kontakt med denne utenlandske arbeideren. Så det er utvilsomt et smittsomt virus, sier Berg.

Kommuneoverlege Frode Berg i Rana. Foto: Frank Nygård / NRK

Forsterker koronatelefonen

– Men fordi situasjonen akkurat nå er uoversiktlig og for å gi smitteoppsporingsteamet gode arbeidsvilkår, anser vi de tiltakene vi iverksetter nå for nødvendig, skriver Slettan Olsen.

De forsterker koronatelefonen og har utvidet åpningstid.

I tillegg ble nylig to smittetilfeller kjent ved Valnesfjord Helsesportsenter: