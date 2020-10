NRK erfarer: Regjeringen strammer inn reglene for utenlandske arbeidere

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norge har den siste tiden slitt med såkalt importsmitte fra utenlandsk arbeidskraft. Utenlandske arbeidere har til nå sluppet ti dager karantene for å kunne holde hjulene i industrien i gang.

Nå strammes det inn på unntakene utenlandsk arbeidere har hatt, og den såkalte fritidskarantenen fjernes, kan NRK erfare. Etter det NRK erfarer er det også aktuelt å innføre krav om enerom på brakkerigg og testing hver 3. dag.

NHO frykter det vil føre til store konsekvenser for industrien og at flere selskaper kan måtte stenge ned.

Økt smitte setter ordningen under press

Helseminister Bent Høie møtte i dag LO og NHO for å høre om deres erfaringer med smitte som kommer fra importarbeidere.

Bakgrunnen for møtet er at hele Europa lyser rødt og Polen er blant landene med mye smitte. Herfra kommer det mange importarbeidere til Norge og også mye importsmitte.

– Hovedutfordringen er at smittesituasjonen i Europa endres så dramatisk og setter derfor unntaksordningen under press. Regjeringen vurderer innskjerpinger i ordningen, vi må drøfte dette med arbeidstaker og arbeidsgiver. Regjeringen presentere våre konklusjoner klokken 4, sa Høie til pressen etter møtet med LO og NHO.

De siste ukene har over 200 personer fått med seg smitte fra utlandet til Norge. Halvparten av disse reiste hit fra Polen, og trolig jobber flere av dem i norske industribedrifter.

NHO bekymret

NHO-sjef Ole Erik frykter nye regler for utenlandsk arbeidskraft kan ta knekken på flere bedrifter. Foto: Terje Pedersen

NHO-sjef Ole Erik Almlid er bekymret for økende smitte, men også for tap av arbeidsplasser.

– Dette er en alvorlig dag for veldig mange av våre bedrifter. Hvis vi nå ender med smitteverntiltak som gjør at bedrifter ikke kan opprettholde virksomhetene sine, kan vi risikere at arbeidsplasser går tapt. Vi vil være tydelige på at vi vil håndtere smitten best mulig, men vi må gjøre det på en balansert måte slik at vi ikke setter virksomheter i stor fare, sa Almlid.

Har sluppet karantene til nå

Da Norge åpnet opp etter nedstengningen i mars var det en stor utfordring at innreisereglene var så strenge. Derfor har det for industrien sin del vært viktig med noen unntak. En utenlandsk industriarbeider har til nå sluppet karantenen på ti dager, og kan starte å jobbe når de har en negativ test. Men de må ha karantene på fritiden, frem til de tar en ny test noen dager senere.

Problemet oppstår om det viser seg at den første prøven ble tatt for tidlig i forløpet, og arbeideren faktisk var smittet av korona. Da kan smitte spre seg på arbeidsplassen mellom den første og andre testen.

Det var trolig det som skjedde på verftet til Havyard Hyllestad, der over 80 personer ble smittet. Også Kværner på Stord og i Verdal, Aker Solutions i Egersund og Elkem i Salten har hatt smitte som følge av importarbeidere.

NRK lagt inn noen modereringer i denne artikkelen, som følge at av regjeringen ikke formelt har vedtatt endringene for utenlandske arbeidere.

es også: Her herja koronaviruset – fylkeslegen vil stramme inn for utanlandske arbeidarar