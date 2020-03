Korona bidrar til de laveste kraftprisene i historien

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regn, vind og mildvær ga superbillig strøm i januar, og en analytiker spådde at strømprisen kan ryke ned mot null til sommeren.

Nå blir også prisen påvirket av en ny faktor: Koronaviruset.

Andreas Myhre er direktør for kraftforvaltning i Entelios, et selskap som er leverandør av fornybar energi og med kontorer i Sverige, Sveits og Tyskland.

Myhre følger med på kraftprisene, og hvordan de påvirkes av korona.

Han sier til NRK at situasjonen i år er ulik noe vi har sett før:

– Situasjonen er at vi i inneværende år 2020 har laveste kraftpris forventet noensinne i kraftmarkedshistorien.

– Siden liberaliseringen på 90-tallet ligger vi nå an til en pris på mellom 10 og 15 øre, og det er en strømpris som er lavere enn vi noen gang har sett gjennom et helt år.

Andreas Myhre i Entelios. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / LOS Energy

Årsaken er hovedsakelig den spesielle værsituasjonen som skjedde i januar og halvveis i februar, og også korona, sier han.

– Strøm er en global vare egentlig, en energivare som påvirkes veldig av kull-, olje- og gassmarkedene. Så hvis vi går inn i en langvarig resesjon her, vil vi få ytterligere lavere priser enn det vi allerede ser nå.

Spesiell værsituasjon

– Hvordan henger dette sammen?

– Det er altså en veldig, veldig spesiell værsituasjon, forklarer Myhre.

Han peker på tunge nedbørsmengder over hele Norge i vinter.

Nå ser man at det er veldig mye snø, slik at både magasinene er fulle og snømagasinet er veldig høyt.

– Når man konkurrerer med hverandre, er man villig til å selge den strømmen til prisen som er helt ned til slitasjekostnaden på turbinene – som er helt nede i rett under 2 øre. Så da blir prisen veldig, veldig lav – gitt at vi har normale værforhold fram til høstferien.

Høy vindkraftproduksjon

Nytt av året er også at man har hatt en veldig høy vindkraftproduksjon i det nordiske kraftsystemet.

– Den er like kraftig som kjernekraftproduksjon historisk har vært, og årsaken til det er en del nyoppsatte vindmøller, både i Norge og Sverige.

– Hva betyr dette for den norske forbruker?

– Det er jo en liten og hyggelig melding i en tøff korona-tid, da. Det er rett og slett slik at for de fleste strømkundene blir det en langt lavere strømregning enn de to foregående årene hvor vi har hatt ganske høye priser.

– Så dette utgjør drøyt 5000 kroner for en enebolig, tenker jeg, som en årseffekt. Så er det jo litt mindre for en leilighet, og mer for en stor og uisolert bolig.

Utfordringene har kommet seilende inn

Administrerende direktør Eivind Mikalsen i Helgeland Kraft er enig i at prisene er under et kraftig press. De jobber med flere aktive tiltak for å endre seg i situasjonen.

Eivind Mikalsen er administrerende direktør i Helgeland Kraft. Foto: Helgeland Kraft

– Vi gjør løpende vurderinger for å se om vi kan gjøre noe med våre kostnadsbaser, som igjen kan gi en redusert kostnad. For eksempel nettleie, uten at vi endelig har konkludert der. Og vi jobber også mot bransjesystemet vårt som ser på om vi kan gjøre noe med elavgiften.

– Virusutfordringene er et tredje element som har kommet seilende inn her. Det gjør at også forbruket er under press og har blitt redusert.

Kan bli enda lavere priser

Strøm er en global energivare som påvirkes veldig av kull-, olje- og gassmarkedene.

Myhre sier at de følger med på utviklingen.

– Hvis vi går inn i en langvarig resesjon her, vil vi få ytterligere lavere priser enn det vi allerede ser nå.

– Det som er den største konsekvensen for kraftmarkedet er at det ikke blir sluppet ut så mye CO₂. Det er en pris på å slippe ut CO₂ i Europa. Da går egentlig kostnaden for fossil kraftproduksjon ned, og da går også energiprisen i Norden ned.

– Så det henger litt sammen?

– Det henger veldig sammen på en global arena, det gjør det. Og det begynte jo med oljeprisen, der Saudi-Arabia sa at OPEC får være OPEC, og det kom som følge av situasjonen i Guan som er korona-relatert.