– Det er gøy å være forbruker, sier analytiker og partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting på et seminar om kraftmarkedet i formiddag.

Så langt i januar har nemlig kraftprisen vært av det hyggelig slaget – i hvert fall for forbrukerne.

– Det er ekstremt billig. Vi er på nivåer man nesten ikke har sett tidligere i januar, sier Rennesund til NRK.

Uvanlig mye regn og mye vind har gitt høy produksjon av kraft i Norden. Samtidig har det milde været redusert forbruket. Kombinasjonen har gitt en nær halvering av strømprisen i januar sammenliknet med januar i fjor.

Tror prisene vil holde seg lave

ANALYSERER: Partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting har analysert kraftmarkedet i mange år. Han sier prisene er svært lave til januar å være. Foto: Hallvard Norum / NRK

Mye tyder på at prisene skal holde seg lave, skal vi tro ekspertene.

– Værvarslene de neste 10 dagene viser samme trend, også mer usikre måneds– og sesongvarsler viser mye av det samme. Så vi tror på lave priser gjennom vinteren, sier Rennesund.

Direktør for krafthandel i Entelios, Andreas Myhre, er enig i at utsiktene er gode for forbrukernes del:

Direktør for krafthandel i Entelios, Andreas Myhre, sier mye tyder på at strømprisene forblir lave gjennom vinteren og våren. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / LOS Energy

– Hvis man ser på det profesjonelle engrosmarkedet, der man analyserer balanser, kullpriser og så videre, så er prisforventningene de neste månedene det halve av det de var i fjor, sier han til NRK.

– Kan det brått snu oppover igjen?

– Det er ikke veldig sannsynlig. De mørkeste og kaldeste periodene har man gjerne i desember og januar. Sola er på vei tilbake, og går man inn i februar med en god vannsituasjon, skal det litt til for at det skal snu, sier Myhre.

– Men det er klart: Blir det tørke herfra til evigheten, kan situasjonen blir annerledes, legger han til.

Kan få priser ned mot null

I skrivende stund er innkjøpsprisen på strøm på kraftbørsen NordPool rundt 24 øre per kWh (for vanlige forbrukere kommer selskapenes avanse, nettleie og avgifter i tillegg). Men tidligere i januar har den vært lavere, og for noen har den vært veldig mye lavere.

Et par timer natt til 8. januar opplevde deler av Sverige, Danmark og Finnland at innkjøpsprisen på strøm var nesten null, det vil si under ett øre per kilowattime.

I kraftmarkedet snakker man nå om muligheten for at noe liknende kan skje i Norge til sommeren. I det finansielle markedet for strøm, forsikrer nå en del av «proffene» seg mot ekstremt lave priser.

– Med de volumene vi får nå, kombinert med lite etterspørsel, fylles vannmagasinene raskere enn normalt. Fortsetter den trenden, vil produsentene måtte produsere en del selv om prisene er lave, forklarer Rennesund.

Grunnen til at produsentene i så fall må produsere noe, er at magasinene må ha plass til å kunne ta imot større nedbørsmengder hvis det blir aktuelt.

– Det kan i sommermånedene, når forbruket er lavt, føre til priser som noen timer og dager beveger seg ned mot null, sier Rennesund.

Han understreker at det ikke er det mest sannsynlige scenarioet, men at man fort kan se priser ned mot 10 øre per kilowattime før avgifter.

Myhre sier nullpriser er en teoretisk mulighet, men at det neppe kommer til å skje i Norge.

– Men vedvarende lave priser, er en mulighet. Hvis du får et værregime som dunker vind fra Nordsjøen inn over Europa, kombinert med mye regn, kan selv den regulerte vannkraften bli tvunget til å produsere. Da sitter produsentene igjen med 5–10 øre per kilowattime, sier han.