Lofoten: Dear guest in Lofoten. Important message from local authorities: Please avoid any activity that causes risks. Emergency response and health care is under pressure due to coronavirus. Check information regarding quarantine by following this link: https://vagan.kommune.no/ aktuelt/korona-info.20093.aspx Please consider breaking off your holiday. Til fastboende: Denne infoen er til turister, derfor engelsk. Mayors in the municipalites of Vågan, Vestvågøy, Flakstad and moskenes