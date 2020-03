I Nord-Norge forbereder reiselivet seg på en helt ny situasjon foran sommersesongen.

– Vi ser at koronaviruset treffer oss i økende grad. Vi har allerede registrert en del avbestillinger og regner med en reduksjon i reisende fra utlandet.

Det sier leder for kommunikasjon og marked i NordNorsk Reiseliv, Siw Sandvik.

Siw Sandvik, leder i Kommunikasjon og marked i NordNorsk Reiseliv. Foto: Tommy Andreassen

– En gylden mulighet

De siste ukene, og særlig dagene, har reiselivsnæringa sett at stadig færre utlendinger oppsøker dem digitalt.

Derfor retter de nå fokuset mot nærmarkedet og vil markedsføre Nord-Norge i mye større grad både her hjemme og i Sverige og Danmark.

– Nå har vi en gylden mulighet til å få folk sørpå og også andre skandinaver til å legge ferien til Nord-Norge. Vi kommer til å forsøke å nå dem blant annet gjennom sosiale medier, sier Sandvik.

Saltstraumen i Bodø er et populært turistmål året rundt. Foto: Tommy Andreassen

3 på gata i Oslo om Nord-Norge

Folk NRK treffer i Oslo er ikke fremmed for å velge Nord-Norge når alt er mer usikkert på grunn av korona-viruset.

Mona Andersen har røtter i nord. Foto: Fouad Acharki / NRK

Mona Andersen har i mange år hatt lyst til å reise nordover på ferie. Hun har røtter i Nord-Norge.

– Ja, kanskje gjør blir det til at jeg tar turen i år. Jeg skal uansett til Trøndelag, så da er jeg halvveis.

Espen Hove er halvt nordlending. Foto: Fouad Acharki / NRK

Espen Hove forteller at han er halvt nordlending.

– Jeg drar nordover hvert tredje-fjerde år. Jeg har ikke særlig tro på dette koronahysteriet, og planlegger uansett tur nordover til sommeren.

Dan Morgan fra Storbritannia. Foto: Fouad Acharki / NRK

Dan Morgan fra Storbritannia hadde nettopp kommet til Norge for å dra på skiferie. Han lar seg ikke skremme av koronaviruset.

– Jeg elsker Norge. I Nord-Norge er det mindre folk, og nydelig langs kysten der. Så dit har jeg ingen problemer med å dra.

Har Nord-Norge øverst på ønskelista

I NHO reiseliv har de også merka at det er mindre interesse for Norge fra utlandet foran denne sommeren.

Og da blir det viktig å få tak i ferierende nordmenn, mener administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

– Vi er ikke i tvil om at koronaviruset gjør at mange blir skeptiske til å reise til andre land. Jeg tror vi stoler mer på helsemyndighetene i eget land. Så psykologien ligger til rette for at det er lurt å henvende seg til nærområdene i år.

Kristin Krohn Devold, adm. direktør i NHO reiseliv Foto: Alexander Nordby / NRK

NHO reiseliv har de siste to årene hatt ei meningsmåling der de spør nordmenn hvor de egentlig har aller mest lyst å reise.

– Det som var fantastisk var at flest nordmenn hadde Nord-Norge på topp begge årene.

Krohn Devold sier det er mange turoperatører som vil rette blikket mot nærområdene nå framover.

– Det blir nok stor konkurranse fra andre steder i landet, men Nord-Norge har et klart fortrinn siden så mange har sagt at de har landsdelen øverst på si ønskeliste, sier Krohn Devold.

Unstad i Lofoten er berømt for sine surfebølger. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

Dropper store reiselivsmesser

I NordNorsk Reiseliv har de merka en tydelig mindre interesse for Norge foran denne sommeren.

– Vi ser også at flere og flere land oppfordrer sine innbyggere til ikke å reise utenlands. Dette vil føre til en svikt i tilreisende denne sommeren, blant annet fra Italia, Kina, USA og Spania.

Sandvik mener det er for tidlig å si hvor stor svikten kan bli.

– Det kan få ganske store konsekvenser for antall gjestedøgn. Så nå må vi rett og slett satse på nærmarkedet. Og håpe at mange nordmenn tar den Norgesferien de kanskje har drømt om i alle år.

For selskapet NordNorsk Reiseliv er det ikke særlig aktuelt å delta på reiselivsmesser foran årets sommersesong.

Nylig ble verdens største reiselivsmesse i Berlin avlyst.

– Vi har en helt fantastisk landsdel, og strender som er kåret til verdens flotteste. Det er bare litt kaldere her enn i Karibien. Nå gjelder det å fortelle de gode historiene fra Nord-Norge for å få nordmenn, svensker og dansker til å velge oss.

