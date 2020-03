Når mobiltelefonen din kobler seg opp til en av Telenors rundt 8000 basestasjoner i Norge, lagres denne informasjonen.

Når du så beveger deg til et nytt område, og kobler deg til en ny basestasjon, registrerer Telenor at du har flyttet på deg.

Det er ved hjelp av nettopp denne teknologien at en ny måte å telle turister på er blitt satt til livs.

Og det har de nå gjort i Lofoten, nærmere bestemt Henningsvær.

Fiskeværet, som blir kalt Nordens Venezia, er midt i en fredningsprosess, og i den forbindelsen er Riksantikvaren mye på besøk.

Da de besøkte fiskeværet i høst var tilbakemeldingen fra de fastboende klar:

De opplevde at det hadde vært veldig mange flere turister der i 2019 enn året før.

Stemte dette? Ved hjelp av Telenor ville Riksantikvaren finne ut av dette. Og det klarte de – ved å telle sim-kort.

Markant økning

– Dette er den beste tellemetoden vi har kommet over så langt, sier samfunnsøkonom Christin Krohn hos Riksantikvaren.

Christin Krohn jobber som samfunnsøkonom hos Riksantikvaren. Foto: Pressebilde / Rambøll

Etter å ha talt opp hvor mange sim-kort som hadde vært i Henningsvær i 2019 og i 2018, kunne de bekrefte inntrykket fra de fastboende.

Det var en markant økning av turister i 2019 sammenlignet med året før.

– I perioder er økninga på 55 prosent, og det er mye. Under Trevarefest 2018 var det litt under 2000 besøkende, mot 3000 i fjor, sier Krohn.

Krohn sier at tellinga ikke har noen direkte betydning for selve fredningsprosessen, men at det er et viktig ledd i å sørge for at det er et bærekraftig samfunn.

Henningsvær blir kalt Nordens Venezia. Et sted bygd på steinkaier, holmer og fyllinger – hvor ingen hus er like og alle bygninger har sitt eget uttrykk Foto: Trond Isaksen / Trond Isaksen

Brukes på mange områder

Metoden brukes til mer enn kun å ta tempen på turiststrømningene i Lofoten.

Kommunikasjonssjef i Telenor Norge, David Fidjeland, forteller at de blant annet har brukt såkalt mobilitetsdata for å måle antall besøkende under festivaler. For eksempel under Arendalsuka eller Tall Ships' Races i Fredrikstad.

– Disse dataene kan brukes til å se utviklingstrekk over tid, sier Fidjeland.

De har flere spennende prosjekter på gang, legger han til.

– For eksempel bidrar vår mobilitetsdata til å både gjøre Bodø til en smartere og mer miljøvennlig by, og til å bekjempe spredning av malaria i Bangladesh, sier Fidjeland.

Teknologien ble blant annet brukt under Arendalsuka i fjor. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Informasjonen kan også gi et godt grunnlag for smartere transportløsninger, helse- og velferdstjenester med høyere effektivitet og kvalitet, og skreddersydde reiselivsopplevelser, legger han til.

Han understreker at dataene er underlagt strenge personvernbegrensninger.

Når det gjelder selve fredningsprosessen i Henningsvær så er det neste som skal skje at det skal lages et fredningsforslag som vil gå en del frem og tilbake før et endelig forslag er på plass.

Deretter er det Kongen i statsråd som til slutt avgjør i 2022.