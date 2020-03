Til vanlig bor det 21.000 personer i hallingdalskommunene. Siste telling fredag kveld viser at antall personer som oppholder seg der, har steget til 55.000 personer.

Kommunene har et tellesystem som gjør at de kan følge med på hvor mange som er i kommunene til enhver tid.

Ordfører i Nesbyen, Tore Haraldset frykter nå at det kommer mange flere de nærmeste dagene fordi skolene er stengt og man kan ha hjemmekontor. Kommuneledelsen i flere hallingdalskommuner ønsker å forby folk å dra på hytta.

Torsdag fikk Nesbyen kommune sitt første koronatilfelle. Fredag er det ytterligere en syk. Begge de to syke oppholder seg på hytter i kommunen.

– Det er derfor vi har advart så sterkt mot å ikke dra på hytta, sier Haraldset.

Tidligere denne uka slo ordfører i Hemsedal full alarm etter at de merket at hyttefolket strømmet til i kommunen.

– Det kommer til å bli fullstendig beredskapskollaps hvis det skjer et smitteutbrudd av koronaviruset her, sa Pål Rørby (Sp), ordfører i Hemsedal kommune.

Hemsedal er en liten kommune i Hallingdal med 2500 innbyggere. Nå venter kommunen 25.000 hytteturister i helgen, opplyser Rørby.

Frykter flere syke de nærmeste dagene

Ordfører i Nesbyen Tore Haraldset er redd smitten vil spres raskt blant hyttefolket. Foto: Vegard Aas / NRK

– Frykter du at flere av hyttefolkene vil bli syke de nærmeste dagene?

– Ja, det frykter jeg veldig. Jeg er veldig bekymra for det. Jeg tror det er store sjanser for at det skjer, sier Haraldset.

– Hva er din oppfordring til hyttefolket?

– Vær så snill å ta veien hjem til huset deres! Da kan vi klare å begrense den smitten vi har nå, sier Haraldset.

Til vanlig bor det 3300 mennesker i Nesbyen. Tellinger gjort i kommunen i kveld viser at det nå oppholder seg 7700 personer i kommunen.

På kommunens nettside opplyser de at luftambulanse og legetjenesten har begrenset kapasitet. De minner om myndighetenes råd om ikke å dra på hytta.

– Farlig å være her nå

Beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen følger med på innbyggertallet i Hallingdalskommunene gjennom helgen. Foto: Privat / NRK

Beredskapsrådgiver i Hol og Ål kommuner, Espen Bille-Larsen har fulgt med på tallene. Han hadde håpet at tallene hadde vist at folk har reist hjem igjen.

– Vi så i noen kommuner at advarslene hadde en viss effekt til å begynne med, sier Bille-Larsen.

Han forteller at de to siste timene har tallene pekt en vei, og det er oppover.

– Nå er det kommet tilbake dobbelt så mange som dro hjem, sier han.

Bille-Larsen sier han er skuffet over at folk ikke følger oppfordringer og reiser hjem igjen. Han mener det kan få alvorlige konsekvenser dersom mange blir syke i hytteområdene.

Han ønsker nå at myndighetene kan se om det er noen hjemmel i smittevernloven som kan forby folk å dra på hytta.

– Det er farlig å være her oppe nå, avslutter Bille-Larsen.