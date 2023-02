Stortingsrepresentant Geir Jørgensen for Rødt i Nordland er urokkelig, selv om han vet at han tilhører et lite mindretall.

Til lokalavisen Vesterålen Online sier at han synes det er uklokt å sende flere våpen inn i Ukraina – som han mener er blitt et «slaktehus».

– Jeg står på Rødts politikk og program, konkluderer han til NRK.

Men det er det tydeligvis ikke alle andre som gjør. En etter en har flere sentrale Rødt-politikere endret standpunkt.

Jørgensen har imidlertid ikke beveget seg en tomme.

– Jeg var helt sikker på at det var feil av Norge å sende våpen da invasjonen var et faktum. Og jeg er like sikker på standpunktet i dag, konkluderer han.

Ukrainske brannmenn jobber med å slukke en brann i et hus etter russisk bombing i byen Kherson, 29. januar. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Jørgensen sier han er skremt over det som skjer nå.

– Jens Stoltenberg er nå langt utenfor Natos operasjonsområde og skal ha inn de militære stormaktene, Japan og Sør-Korea. Det er ganske skummelt for å si det rett ut.

– Du kaller Ukraina for et slaktehus. Hvem har skylden for at det har blitt det?

– Ansvaret ligger fullt og helt på Russland. Vi har fordømt den russiske invasjonen og den brutale russiske okkupasjonen. Vi er ikke nøytrale, vi har valgt side og støtter Ukrainas helt rettferdige forsvarskamp, sier Jørgensen.

Og legger til:

– Men Norge bør innta en annen rolle. Vi er et naboland til Russland og burde ta en rolle i det internasjonale diplomatiet fremfor å jage oss selv inn i krigen.

Raymond Johansen: – Løper Putins ærend

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt går hardt ut mot Rødt sin forsvarspolitikk.

– Rødts forsvarspolitikk tjener Putins interesser, har hun uttalt:

Tidligere denne måneden kritiserte Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) Rødts motstand mot å sende våpen til Ukraina.

Det rødgrønne byrådet i Oslo styrer byen sammen med samarbeidspartiet Rødt.

Byrådsleder Raymond Johansen sier det er en avgrunn i virkelighetsforståelsen mellom Rødt og Ap og det forsurer samarbeidet mellom partiene. Foto: Tom Balgaard / NRK

Det har ikke lykkes å få en kommentar fra Raymond Johansen i dag, men til Klassekampen har han uttalt at Rødts nei til våpenstøtte forsurer byrådssamarbeidet, og at han synes det er ubehagelig at Rødts gruppeleder i Oslo i praksis løper Putins ærend.

– Mobbing

Stortingsrepresentant Geir Jørgensen mener uttalelsene til byrådslederen er usaklige og grenser til mobbing

– Det er skadelig for offentligheten at man skal drive med den typen mobbing av alternative stemmer. Vi har fra første dag fordømt angrepskrigen, så det er ingen grunnlag for å hevde at vi er pasifister og løper Putins ærend.

– Hva er den diplomatiske løsningen, slik du ser det?

Et luftfoto viser ødelagte bygninger i den ukrainske byen Vuhledar, i Donetsk-regionen 27. januar. Foto: 72ND SEPARATE MECHANIZED BRIGADE / Reuters

– Det diplomatiske sporet er først at man starte med en våpenhvile, så man partene sette seg sammen og finne en omforent løsning.

Hvordan det skal gå til har ikke Jørgensen noe direkte svar på.

– Det tror jeg egentlig ikke noen har svar før en eventuell dialog har startet.

– Hva mener du Ukraina må gi for å få fred?

– Det tror jeg ikke jeg kan svare på. Ukraina er en suveren stat, så å avgi territorium til en okkupant tror jeg ikke er inngangen. Det skal ikke lønne seg å gå til angrep på andre stater.

– Mer radikale i nord

Det er ikke første gang at Rødt-politikere i nord er i utakt med partiledelsen.

I fjor høst advarte både Rød Ungdom og Rødt sentralt Rødt i Nordland om å plassere den omstridte politikeren Per-Gunnar Skotåm på topp på fylkestingslista.

Skotåm er styreleder i selskapet Mot Dag AS. De eier nettstedet Steigan.no, som styres av Skotåms kamerat, Pål Steigan.

Ifølge politisk kommentator Stein Sneve i Avisa Nordland framstår Rødt i Nordland som mer radikal enn partiet ellers.

I Nordland, som er det fylket som sender flest delegater til landsmøtet, har flere profilerte politikere sagt nei til å endre partiets standpunkt.

Sneve mener fylkespartiet gir uttrykk for en del synspunkter som mer hører hjemme i det gamle AKP enn i det mer moderne og mer sosialdemokratiske Rødt.

Stein Sneve mener Rødt som alle andre må tåle å bli motsagt når de fremmer et synspunkt. – Det er attpåtil et sært og spesielt synspunkt som deles av en svært liten andel av befolkningen. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Han forstår godt at Rødt-politikeren som sier nei til våpenstøtte til Ukraina, møter motbør. Samtidig kan han skjønne at Rødt opplever deler av kritikken de får, kan oppleves som mobbing.

– Rødts politiske standpunkt er helt legitimt. Samtidig må Geir Jørgensen og andre tåle at det store flertallet, både av det norske folk og Rødts egne velgere ikke deler dette standpunktet uten å gå i en sutrete selvforsvarsposisjon.

Sneve påpeker at det ekstremt paradoksale med Rødts standpunkt er at Norge ikke skal sende våpen til Ukraina, men at alle andre bør kunne sende våpen.

– Hvis hele verden fulgte Rødts standpunkt ville Ukraina vært overkjørt, president Volodymyr Zelenskyj hadde vært drept og vi ville hatt et Quisling-styre i Kyiv.

Sneve mener Rødts problem er at de ikke aner hvordan det skal oppstå fred.

– Standpunktet er basert på en naiv ønskedrøm om hvordan verden burde sett ut istedenfor hvordan den faktisk ser ut på bakken i Ukraina.

Spørsmålet om våpenstøtte til Ukraina blir ikke avgjort før på partiets landsmøte i slutten av april.