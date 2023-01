Bjørnar Moxnes: – Rødt har blitt litt «idiotforklart»

I dagens utgave av «Helgemorgen» stilte lederen i Rødt for å snakke om deres forsvarspolitikk.

Hva mener du, bør Norge sende våpen til Ukraina:

– Det er kanskje sånn i Arbeiderpartiet at partileder sier først hva partiet skal bestemme og så får grasrota diskutere etterpå. Hos oss så er det omvendt. Nå lar vi den debatten gå og jeg følger interessert med.

Moxnes fortsatte intervjuet uten å ville svare på hva han selv mener, samtidig som han gjentok at:

– Rødt er ikke og har aldri vært et pasifistisk parti. Vi er et parti som er imot imperialisme og det tror jeg er veldig viktig for mange av dem som stemmer på oss. Det har aldri heller vært noe konflikt eller uenighet om støtten til Ukraina innad i partiet.

Han var heller ikke videre imponert over hvordan debatten om partiet har utviklet seg de siste dagene.

– Rødt har blitt litt idiotforklart av en rekke kommentatorer og av folk som ikke vil oss vel i pressen.

Vil dytte det i retningen han ønsker

Mari Skurdal, redaktør i klassekampen har fulgt saken tett de siste dagene.

– For ledelsen sin del, og for Moxnes, hvis du tilslutter deg en side som ender opp med å tape, så ville det være et prestisjenederlag for han. Det jeg tipper han gjør er å se an debatten litt og forsiktig dytte det i den retningen han ønsker.

Mari Skurdal, redaktør i Klassekampen. Foto: Siv Dolmen / Klassekampen

Hun legger til at partiet var klare for diskusjonen.

– Jeg tror rett og slett den siste tiden har vært uutholdelig for en del Rødt-medlemmer. Der enkelte partimedlemmer går i fredsdemonstrasjoner som ukrainere i Norge er imot, og at de vil ha våpenhvile på et tidspunkt hvor Ukraina kan tape store landområder. Så det har vært et ønske om å få snudd dette, slik at det er utvilsomt at Rødt støtter en nasjonal frigjøringskamp.

Vil trolig endre partilinjen

Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet, fulgte også dagens seanse med Bjørnar Moxnes. Hun tror Rødt skifter standpunkt på det kommende landsmøtet.

– Nå vet vi jo at det er flertall i partiledelsen og i Stortingsgruppa for å sende våpen til Ukraina, og det tror jeg mest sannsynlig blir resultatet for partiet.

Martine Aurdal, kommentator i Dagbladet. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Moxnes har tidligere i uka avvist intervjuforespørsler fra NRK og henviste da til et innlegg han la ut på Facebook.

I innlegget erkjenner han at det er ulike syn innad på våpen i partiet og at han er glad for debatten.

– Samtidig har jeg ikke ønsket å foregripe debatten som nå pågår i partiet. Det syns kanskje noen er rart, men jeg har ment det er riktig av hensyn til partidemokratiet.

Debatt innad i partiet

Det ble det nemlig en opphetet debatt tirsdag kveld mellom to medlemmer av partiet Rødt.

Sentralstyremedlem Joakim Møllersen har de siste ukene tatt til orde for å stanse våpenleveransene til Ukraina.

– Jeg mener at Nato motarbeider forhandlinger. De fleste sier at krigen kommer til å ende ved forhandlingsbordet og da må vi komme oss til forhandlingsbordet så fort som overhodet mulig, sa Møllersen.

I etterkant gikk Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt hardt ut mot Rødt sin forsvarspolitikk.

– Den politikken tåler rett og slett ikke dagens lys. Jeg er ikke imponert, sa Huitfeldt under en debatt på Dagsnytt 18 onsdag kveld.

Rødt må nå ta et oppgjør med hele sin forsvarspolitikk, mener hun.

– Rødts forsvarspolitikk tjener Putins interesser, fordi den bidrar til å splitte Europa, sier hun.

Flere i Rødt har snudd

I løpet av onsdagen har en rekke Rødt-topper og profilerte partimedlemmer snudd i spørsmålet om norsk våpenbistand til Ukraina.

Totalt 11 av Rødts 18 sentralstyremedlemmer sier ja til våpenstøtte, viser en gjennomgang gjort av Klassekampen.

Det mener Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt er langt, langt på overtid.

– Det tok vel de andre partiene på Stortinget ett døgn. Vi så rundt oss, og også Sverige og Danmark skiftet syn. Rødt kan prise seg lykkelig for at vi ikke hørte på dem, sier hun.

En av dem som har endret ståsted, er stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson. Han sa til NRK tidligere i uka at:

– Russland driver en imperialistisk angrepskrig i Ukraina. Ukraina må forsvare seg, og de trenger våpen for å forsvare seg. Skal man få en slutt på denne krigen som ender i fred og ikke okkupasjon av Ukraina, så er ukrainernes motstandskamp nødt til å lykkes. Og Putin må få seg en nesestyver, sier Kristjánsson til NRK.