Det ble en opphetet debatt mellom to medlemmer av partiet Rødt under Debatten på NRK tirsdag kveld.

Sentralstyremedlem Joakim Møllersen har de siste ukene tatt til orde for å stanse våpenleveransene til Ukraina.

– Jeg mener at Nato motarbeider forhandlinger. De fleste sier at krigen kommer til å ende ved forhandlingsbordet og da må vi komme oss til forhandlingsbordet så fort som overhodet mulig, sa Møllersen.

SE VIDEO: Joakim Møllersen (R) anklager Norge for å ikke jobber for fred i Ukraina. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Joakim Møllersen (R) anklager Norge for å ikke jobber for fred i Ukraina.

Rødts sentralstyremedlem sa også i Debatten at Nato har interesse av å holde krigen gående. – Det som er Nato-linja i den krigen, dessverre, er å holde krigen gående.

Flere endrer mening

Mímir Kristjánsson vil gi Putin en nesestyver - med våpen. Foto: Rødt

Etter gårsdagens sending flagger nå flere profilerte medlemmer av partiet at de har endret syn på partiets gjeldende politikk.

Partisekretær Benedikte Pryneid Hansen sier til NRK at hun nå har ombestemt seg.

– Jeg mener Norge bør støtte Ukraina med våpen. Ukraina fører nå en rettferdig motstandskamp mot en aggressiv motstander. De har all rett til å forsvare seg. Dette er i tråd med FN-pakten, og dette bør Rødt støtte, mener jeg. Jeg er glad for debatten og jeg håper vi lander på et standpunkt at vi kan støtte Ukraina med våpen, sier Hansen.

Partisekretæren reagerte på sentralstyremedlem Joakim Mællersens påstander i NRK Debatten tirsdag.

- Jeg tror både Nato og USA har interesser i området, men det forsvarer ikke at vi ikke skal hjelpe Ukraina i den forsvarskampen de står i nå.

Ifølge partisekretær Hansen er det uenighet om våpenstøtte, ikke bare i partiet, men også i Rødts ledelse.

Stortingsrepresentanter snur

I Rødts stortingsgruppe er det nå flertall for norsk våpenstøtte til ukraina, ifølge VG. En av dem som har endret ståsted, er stortingsrepresentant Mimir Kristjánsson.

– Russland driver en imperialistisk angrepskrig i Ukraina. Ukraina må forsvare seg, og de trenger våpen for å forsvare seg. Skal man få en slutt på denne krigen som ender i fred og ikke okkupasjon av Ukraina, så er ukrainernes motstandskamp nødt til å lykkes. Og Putin må få seg en nesestyver, sier Kristjánsson til NRK.

– Har det vært feilslått politikk fra Rødt å ikke støtte dette?

– Ja, jeg mener Rødt bør snu i denne saken. Det har jeg selv gjort, sier Kristjánsson og legger til.

Også stortingsrepresentant Seher Aydar snur.

– Uten våpenhjelp vil Putin og den russiske krigsmaskinen knuse ukrainerne og imperialistmakten få sin vilje, skriver Aydar på Facebook. .

Taus partileder

Partileder Bjørnar Moxnes har avvist å la seg intervjue av NRK, og ønsker ikke å svare på hva han mener om norsk våpenstøtte til Ukraina. I et innlegg på Facebook erkjenner han at det er ulike syn innad på våpen i partiet og at han er glad for debatten.

– Samtidig har jeg ikke ønsket å foregripe debatten som nå pågår i partiet. Det syns kanskje noen er rart, men jeg har ment det er riktig av hensyn til partidemokratiet.

I Facebook-innlegget advarer Moxnes mot å stemple meningsmotstandere som lakeier for Putin eller Nato og USA.

– Demokratiet vårt er sterkere enn Putin, og det krever at vi også tåler real debatt, ikke skaper en tilstand hvor dem som er uenige med flertallet nødvendigvis er medløpere for fremmede makter, skriver partilederen på Faceboook.