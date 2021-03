Rektor ved Ørnes skole, Nelly Enga, skriver følgende i en e-post til NRK etter at hun har lest om Johanne:

– Alle vi som kjente Johanne da hun var elev på Ørnes skole er utrolig glade for at hun nå har det bra og at hun klarer å fullføre videregående. Det er ingen tvil om at Johannes sak er et typisk eksempel på at skolen ikke alltid klarer å møte behovene til alle elever.

Jeg kan ikke uttale meg direkte om Johannes sak av hensyn til taushetsplikten, men generelt vil jeg si at det fortsatt er behov for kompetanseøkning i skolen i forhold til skoleangst og skolevegring.

Alvorlig skolefravær har økt i omfang. Dette gjelder også i Meløy kommune. Derfor arbeides det nå for å få til et system for bedre tverrfaglig innsats (BTI), for i slike saker er ofte alle hjelpeinstanser koblet til.

Da blir det utrolig viktig at man i hjelpeapparatet jobber på lag for å få en felles oppfatning av ungdommens. Barnevern kan i noen tilfeller være en viktig støttespiller for foreldre som sliter med å få barnet sitt på skolen, men samtidig vil en bekymringsmelding til barnevernet ofte legge ekstra byrder på foreldre som allerede opplever å være i krise.

I slike situasjoner føler nok mange lærere og rektorer at varslingsplikten ligger tungt over dem, for skolefravær kan ha mange årsaker.

Her på skolen jobber vi i dag mye mer bevisst med å skape gode relasjoner mellom elev og lærer, og viktigheten av å skape trygge og inkluderende klassemiljø.

Vi har laget en veileder for forebygging og oppfølging av alvorlig skolefravær, en veileder vi dessverre ikke hadde da Johanne var elev hos oss.