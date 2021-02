Utdanningsdirektøren i Nordland, Guri Adelsten Iversen, sier det i utgangspunktet skal være alvorlige bekymringer før skolepersonell melder til barnevernet.

– Det kan handle om adferden til barnet, det kan handle om at man ser at det kan være omsorgssvikt, det kan være unge mennesker som har havna i et miljø som ikke er bra. Eller det kan være episoder som gjør at man er bekymra for barnet. Da har skolepersonell faktisk en plikt til å melde fra.

Er det da nok å være bekymra for et barn, også melde til barnevernet?

– Ja, men det er jo hvis det er alvorlige bekymringer. At man ser at her er det et barn som lider overlast på en eller annen måte, som foreldrene ikke klarer å følge opp.

Utdanningsdirektøren sier skolepersonell også kan rådføre seg med barnevernet anonymt dersom de er bekymra for et barn. Hun understreker at et godt samarbeid med foreldrene er viktig. Da kan bekymringer ryddes av veien ganske fort.

– Men dersom det ikke blir endring så skal terskelen for å melde være lav. Da tenker jeg at man har plikt til å melde fra om at her er det et barn som kanskje ikke har det så bra. Og da skal foreldrene i de aller fleste tilfeller informeres.

Adelsten Iversen sier skolene har helsesykepleier, PPT eller BUP som kan hjelpe når et barn av ulike årsaker har problemer på skolen.

Men dersom det er et dårlig samarbeid om tiltak man egentlig er enige om kan barnevernet være rette instans.

– Og hvis man ser at foreldrene ikke møter opp på møter, da begynner tilfellet å bli mer alvorlig og man skal selvfølgelig melde fra. Også når man ikke får til et ordentlig samarbeid rundt et barn med spesielle behov.

Skjønner du at for mange foreldre oppleves det som belastende å bli meldt til barnevernet?

– Ja, og det er det som er litt synd her. For barnevernet er jo ikke der for at de skal ta ungene våre. De skal også være med å hjelpe slik at familien kan få den hjelpa de trenger til å mestre utfordringene med barnet. Skolen skal jo ikke vurdere alvorlighetsgraden, det er det barnevernet som skal gjøre.

Kan det tenkes at skolepersonell for ofte melder til barnevernet?

– Nei, ikke ut fra det vi har av rapporter. Det har vært pekt på at man får for få meldinger fra skolen. Nettopp fordi mange vegrer seg for å melde, blant annet fordi foreldrene kan oppleve det som et tillitsbrudd. Her trengs det nok mer kunnskap, sier utdanningsdirektør i Nordland, Guri Adelsten Iversen.