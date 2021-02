Stortingspolitikere: – Nedslående at skolevegrere meldes til barnevernet

NRK har pekt på at en del elever har høyt fravær i grunnskolen, grunnet ulike former for skolevegring, funksjonsnedsettelser etc. Dette er et område der mange etterlyser større kompetanse.

Vil statsråden ta initiativ til konkrete tiltak for å hjelpe elever med høyt fravær i skolen? (skriftligspørsmål fra Hanne Dyveke Søttar til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Hvordan vil statsråden sikre at Bufdir og barnevern gir god informasjon til skolene om riktig bruk av bekymringsmelding? (skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad)

Begrunnelse:

I en serie artikler har NRK Nordland vist at en rekke foreldre av barn med skolevegring har opplevd at skolen sender barnevernet bekymringsmelding. Noen skoler har hatt rutine på å sende bekymringsmelding når fraværet overstiger en viss grense, uten at det nødvendigvis har blitt tatt hensyn til fraværets årsak. Noen skoler har også sendt bekymringsmelding i tilfeller der det egentlige problemet kan ha vært kommunikasjon mellom skole og hjem, mer enn mistanke om omsorgssvikt.

I enkelte saker har foreldre klaget skolen inn for Statsforvalteren, og fått medhold. I en sak skriver Statsforvalteren at « (...) skolens avgjørelse om å sende bekymringsmelding var i dette tilfellet ulovlig.»

For foreldre av barn med skolevegring vil en bekymringsmelding til barnevernet være en ekstra belastning i en tung og vanskelig hverdag. Ikke bare må foreldrene hjelpe sitt barn, men de må også forholde seg til barnevernet og et dårligere forhold til skolen. I slike tilfelle er det skolen som svikter i sin plikt til å gi et godt tilpasset og inkluderende pedagogisk tilbud til alle barn og elever – uansett bakgrunn, forutsetninger og behov.

Bekymringsmelding skal brukes når det er bekymring for om barnet får god nok omsorg i hjemmet. Slik melding skal ikke brukes når barn og foreldre trenger hjelp for å takle slikt som skolevegring.