– Røyk, kaffe og paracet.

Birgit Krokstrand leser opp bestillingen fra en av naboene i Grønfjelldal i Rana som nå er helt isolert etter at Nevernes bru i går måtte gi tapt for de enorme vannmassene.

Sammen med venninnen Kine Svartisdal Storvolleng pakker hun flere sekker med turklær og en GPS som de skal ha med seg på turen over fjellet.

For naboene er nok varene viktigst, men for Birgit Krokstrand er det gjensynet med de to ungene hun gleder seg til.

– Jeg har ikke sett de siden søndag kveld, siden jeg begynte tidlig på jobb. Det er helt absurd. Brua er borte.

Hun og venninnen hadde vært på jobb i Rana, da hun fikk melding på Snapchat om at brua hun bruker for å komme seg hjem var revet vekk.

– «Brua er borte! Brua er borte», var min første reaksjon. Så kom det noen tårer. Det var helt surrealistisk.

På motsatt side av elva befant ungene seg nemlig hjemme i Grønfjelldal og er blant de cirka 200 isolerte.

– De har det fint, og blir passet på av naboer og læreren, men hun på fire år skjønner nok ikke så mye, sier Krokstrand.

Venninnen Storvolleng har også to unger på «feil» side, men de blir tatt hånd om av ektemannen.

Brua til Grønfjelldalen har fått kjenne på de sterke kreftene som er i sving. Grønfjelldalen er et dalføre i Rana kommune.

Krokstrand er først og fremst glad for at det ikke gikk liv tapt da Ranelva rant over sine bredder i går.

– Det var en god del folk som passerte brua like før det skjedde, sier hun.

Krokstrand skal etter hvert få følge av samboeren og flere andre på veien inn til Grønfjelldal. De skal krysse en hengebru ved Gullbekkheia og håper å få transport gjennom noen skogsveier på vei hjem til Grønfjelldal.

– Vi må jo være der ungene er, sier Krokstrand.

Status fra Rana kommune klokka 12.00 tirsdag Ekspandér faktaboks Bruekspert er på tur til Rana. Om og når det kan komme en midlertidig bru på plass på Nevernes, kan vi ikke si noe om før etter befaringen. Vi avventer svar fra denne.

Vi jobber fortsatt med alternativ vei inn til Grønnfjelldal. Vi har god dialog med Bane Nor som ser på muligheten for å etablere en perrong ved Grønnfjelldal stasjon. Om dette lar seg gjøre, kan dette komme på plass i løpet av få dager.

Veien til Ågdalen er åpnet. Langvassgrenda er dermed ikke lenger isolert. Grønnfjelldalen, Virvassdalen og Elvmøthei er fortsatt isolerte.

Sektor for tekniske tjenester melder om mange mindre skader på veier, men ingen kritiske i forhold til beredskap.

Vi jobber fortsatt med å finne løsninger for elevene som er isolerte.

To bolighus som ble evakuert fra Skonsenghagen i går kan flytte hjem igjen. NVE har befart stedet.

Telenor og Helgeland Kraft jobber fortsatt med strøm- og mobildekningen i Grønfjelldalen og nordover i Dunderlandsdalen.

Birgit Krokstrand skal ikke bare møte igjen barna sine. Hun skal også handle for flere av naboene som er isolert i Grønnfjelldal. En hadde bestilt røyk, kaffe og paracet. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Jobber med alternativ vei

Nevernes bru på fylkesvei 7374 ved Storforshei, er eneste adkomst til Grønfjelldalen med om lag 200 innbyggere.

Fram til en beredskapsbru er på plass, er befolkningen i Grønfjelldalen i praksis isolert.

– Nevernes bru er i tre spenn og har en total lengde på 77 meter, så det er ingen liten bru. Men vi har bruberedskap i samarbeid med Statens vegvesen, og deres byggeleder som har nasjonalt ansvar for bruberedskap, har allerede kommet til Rana, forteller fylkesdirektør for transport og infrastruktur, Odd Inge Bardal.

I ettermiddag blir det gjennomført en befaringen der Nordland fylkeskommune og Statens vegvesens bruberedskapsgruppe vil planlegge hva som skal til for å etablere en reservebru.

– Grunnforholdene på begge sidene avgjør selvsagt hvor mye entreprenørarbeid som må gjøres for å kunne legge en provisorisk bru over Ranelva. Vi har håp om at brukarene fortsatt kan benyttes. Det vil i så fall lette arbeidet, forklarer seksjonsleder Lars Petter Kaski i Statens vegvesen.

Rana kommune melder at de jobber med alternativ vei inn til Grønfjelldal.

– Vi har god dialog med Bane Nor som ser på muligheten for å etablere en perrong ved Grønfjelldal stasjon. Om dette lar seg gjøre, kan dette komme på plass i løpet av få dager, skriver kommunen i en pressemelding.

– Tidenes største flom

E6 var mandag kveld stengt tre steder på Helgeland på grunn av oversvømmelse.

– Jeg har aldri sett maken

Gårdbruker Leif Egil Amundsen på Neverneset ved Grønfjelldalen i Rana var en av dem som ble isolert i går.

Han så med egne øyne at brua inn til bygda kollapset og forsvant nedover vannmassene i elva Grønfjellåga.

– Jeg stod og så på elva, for den var over alle sine bredder og støvelskaft. Jeg har aldri sett maken. Den var så stor at den tok oppi brubjelkene.

Det har heller ikke Statkraft.

På starten av mandagen rant det rundt 800 kubikk i sekundet over Reinforsdammen. I løpet av dagen hadde det steget til nærmere 2.000 kubikk i sekundet, skriver Rana Blad.

– Dette er enormt. Vi snakker om er tidenes største flom i Ranelva i moderne tid. Jeg kan i alle fall ikke huske på at vi noen gang før har opplevd det så ekstremt som dette, sa kraftverkssjef Marianne Fineide til avisen i går.