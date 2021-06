Ferdig med å teste utstyret på Mars. I dag starter leitingen etter liv

«SNUDDE» DØGNET: Professor ved UiO, Svein-Erik Hamran, har jobbet lenge på marstid. Det har betydd jobbing på rare tidspunkt, i og med at døgnet på Mars er 40 minutter lengre enn på jorden. Nå har de gått over til å jobbe etter California-tid. Som for det meste betyr arbeid på ettermiddag og kveld.

Foto: UiO