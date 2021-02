I kveld starter jakten etter liv på Mars: – Litt som å lete etter nåla i høystaken.

0 dager 4 timer 23 minutter 6 sekunder

Etter sju måneders venting lander i kveld Mars-roveren «Perseverance» på Mars.

Det ett tonn tunge kjøretøyet ble skutt opp i et romfartøy fra Kennedy Space Center i Florida for sju måneder siden.

Fortsatt gjenstår landingen og det kritiske nedslaget.

Hjemme i Norge sitter en professor som er mer spent enn de fleste på det som skal skje like før klokken 22 norsk tid.

– På en skala fra én til ti blir det en klar tier i dag, sier Svein-Erik Hamran.

Nordlendingen har nemlig ledet utviklingen av georadaren «Rimfax», som sitter bak på den ett tonn tunge roveren.

Hamran skal selv følge det hele fra et nykonstruert operasjonssenter.

Her skal også NRK2 rigge seg til og sende direkte fra landingen:

Undersøken bakken

Hovedoppdraget til «Perseverance» er å finne mulig liv og samle inn prøver til prosjektet «Mars Sample Return».

Der spiller radaren en viktig rolle.

UiO-professor Svein-Erik Hamran har ledet arbeidet med georadaren «Rimfax». Foto: UiO

– Når man skal ta prøver etter mulig liv er det litt som å lete etter nåla i høystaken. Man må kjenne geologien og vite hvilke lag som er mest interessante å ta prøver fra. «Rimfax» skal se ned i bakken og avbilde undergrunnen under roveren, sier Hamran.

«Rimfax» slås på etter fire dager. Målingene med radaren starter trolig to uker etter landingen.

Over tusen personer har vært med på å utvikle roveren. Norske Svein-Erik Hamran har ledet arbeidet med georadaren «Rimfax». Illustrasjon: NASA

Skal finne spor etter liv

«Perseverance» kommer til å lande i et krater der det tidligere har vært en innsjø.

I krateret har det dannet seg et elvedelta i flere lag. Det er her radaren «Rimfax» skal undersøke grunnen.

Det var trolig vann på Mars for 4 milliarder år siden, men de siste 3,8-3,9 milliarder årene har vår naboplanet vært en tørr og kald steinørken.

Så hvilke spor etter liv er det mulig å finne? Hamran trekker blant annet fram det som kalles stromatolitter.

Mars-roveren «Perseverance» skal bruke de neste 8-10 årene på å samle inn prøver på Mars. Godt hjulpet av den norskutviklede georadaren «Rimfax». Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Dette er små strukturer eller algematter som ligger lagvis på overflaten. Disse regnes som det tidligste livet som er funnet på jorda og er 3,5 milliarder år gamle.

– På Mars er det tilsvarende liv man ser etter. Stromatolittene blir sakte begravd under sand og blir til slutt forsteinet, sier Hamran.

Slik kan det se ut når roveren lander torsdag. Illustrasjon: Nasa/JPL-Caltech. Du trenger javascript for å se video. Slik kan det se ut når roveren lander torsdag. Illustrasjon: Nasa/JPL-Caltech.

Skal prøve å fly helikopter

Hamran er ikke den eneste nordmannen som er involvert i prosjektet. For Nasa skal ikke bare lete etter liv. De skal også teste ut teknologi for mennesker på Mars.

«Perseverance» har for eksempel med seg et helikopteret «Ingenuity».

– Målet er rett og slett å fly et helikopter på Mars. Ved å demonstrere så åpne muligheter for at det er mulig å bruke denne typen teknologi på Mars, sier Håvard Fjær Grip.

Han har jobbet med prosjektet siden han startet i Nasa Jet Propulsion Lab for åtte år siden. Grip er en av dem som skal fjernstyre helikopteret fra jorden.

– Vi må forvente det uforventede. Hvis alt går som planlagt, så er jo saken grei. Vi vet hva vi skal gjøre, men det som er utfordrende er å kunne reagere på det vi ikke kan forutse.

Norske Håvard Fjær Grip har vært ledende i utviklingen av minihelikopteret «Ingenuity». Her viser han frem modellen av helikopteret som har han hjemme. Foto: Privat

Samtidig som roveren gjøres klar til å kjøre, skal Grip lete etter sted helikopteret kan fly ut fra. Dette kan ta opp mot en måned.

– Når roveren er klar til å kunne kjøre, så kommer vi til å lete litt mer etter den passende plassen. Så slipper vi av helikopteret og først da har tiden kommet for å fly.

De har forsøkte å etterligne forholdene på Mars under tester på jorda, men helt litt blir det ikke.

I dag er han spent.

– Ja, det er jeg. Det blir action nå.

Om bord har roveren en norskutviklet georadar som skal se på forholdene under bakken. Om bord har roveren en norskutviklet georadar som skal se på forholdene under bakken. Illustrasjon: NASA/JPL-Caltech

Skal analysere funn

Det er den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa som står bak Mars-ekspedisjonen. Men Norge blir en viktig brikke når funnene skal analyseres.

Svein-Erik Hamran skal lede arbeidet med å behandle og analysere de vitenskapelige dataene «Perseverance» henter inn.

Teamet i Oslo vil ha løpende kontakt med Nasa JPL i California, som sender opp kommandoer til robotfartøyet.

Armen på roveren har instrumenter som kan analysere karbonstrukturer og se hvilke molekyler, strukturer og mineraler som er i bakken på Mars.

– Disse dataene kommer med en gang. Så vil roveren samle inn de mest lovende funnene og sende de til jorda for mer analyse, har Hamran tidligere sagt til NRK.

Blir værende på Mars

Akkurat dette arbeidet ligger flere år fram i tid. «Perseverance» skal ikke tilbake til jorda, men kjøre rundt på Mars de neste 8-10 årene og samle inn prøver.

For å klare det må det plutonium til.

– Den har plutonium som koker varme til elementer som konverterer det til strøm. Den strømmen lader batteri om bord på roveren. Det er kjernefysisk energi, sier Hamran.

I 2026 skytes et annet fartøy opp og det er dette som skal samle inn prøverørene og returnere de til jorda.