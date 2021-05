Kina har landet rover på Mars

Bare halvparten av alle forsøk på å lande på mars har vært vellykkede. Grunnen er den utfordrende atmosfæren til planeten.

Landingen foregår i blinde for dem nede på jorda. Roveren må selv være programmert til å foreta landingen på egen hånd.

Grunnen er at radiosignalene tar så mye som opp mot 20 minutter å reise til jorda. Først ni minutter etter at roveren landet, fikk mannskapet nede på jorda vite det. Hos Nasa kalles intervallet for «ni minutter med terror».

Men så ble den vellykkede landingen et faktum. Det statlige nyhetsbyrået Xinhua kunne melde om det litt før klokken 3 natt til lørdag norsk tid.

Kampen om verdensrommet

Roveren har navnet Zhurong, etter den mytiske guden for ild og krig. Den landet på den vidstrakte sletten Utopia Planitia, på den sørlige delen av planeten.

Kinas president Xi Jinping gratulerte den kinesiske bragden slik:

– Dere var modige nok for utfordringen, kjempet for fremragende resultater og plasserte landet vårt i klasse med dem som utforsker verdensrommet.

Hos senteret for romfartskontroll i Beijing jubles det når Kina gjorde en vellykket landing på mars lørdag. Foto: Jin Liwang / AP

Før dette er det kun USA og tidligere Sovjet Unionen som har klart vellykkede landinger på den røde planeten.

Sovjet landet sin rover i 1971, men den sluttet å sende signaler tilbake til jorda kort tid etter. I 1976 landet USA for første gang med Viking 2.

Senest 18. februar i år landet Nasa med roveren Perseverance etter en sju måneder lang ferd fra Florida. Med på reisen var den norskutviklet georadaren Rimfax.

Fra før av har amerikanske Nasa også roveren Curiosity på mars. Zhurong er dermed den tredje operasjonelle roveren på mars akkurat nå.

NASA

Lang reise til mars

Dette er Kinas første uavhengige oppdrag til Mars. Etter over seks måneders ferd nådde romfartøyet Tianwen-1 den røde planeten i slutten av februar. Siden har den gått i bane rundt mars i tre måneder.

Tiden fram til lørdagens landing ble brukt til kartlegging av overflaten og undersøkelser av landingsstedet.

Besøkende på en utstilling ved nasjonalmuseet i Beijing ser på en modell av roveren Zhurong. Foto: Ng Han Guan / AP

Landingsfartøyet med roveren løsnet fra romfartøyet i 70 kilometers høyde over overflaten. Beskyttet av et varmeskjold styrter den så mot bakken i 5 kilometer per sekund.

Nede på bakken blir nå roveren Zhurong stående inne i landingsfartøyet i noen dager før den ruller ned en rampe for å utforske området.

Å lande på Mars er svært vanskelig, og en rekke romfartøy har feilet.