Selger hundevalper for 85.000 kroner – Finn.no etterlyser klarere regelverk

Tidligere denne uken fortalte veterinær Trude Mostue at hun ble sjokkert over hvordan salget av hunder har utviklet seg de siste årene.

– Det er jo rene hallikvirksomheten der ute nå, sa hun til NRK.

Hun reagerte blant annet på at mange selgere ikke hadde offisielle papirer eller kennelnavn å vise til.

Prisen kommenterte hun imidlertid ikke, men nå reageres det sterkt på at uregistrerte franske bulldoger selges for hele 85.000 kroner på Finn.no.

– Dette er helt hårreisende. Det er kynisk produksjon av valper for å tjene penger, sier Hege Kristine Hult i Norsk Bulldog Klubb til NRK.

Ingen brudd på dyrevelferdsloven

I mars skrev NRK om hvordan importhunder selges for mer enn det en norsk hund koster. I eksempelet NRK har sett, der hundene koster 85.000 per stykk, hevder selgeren at hundene er norske.

Til tross for det er de ikke registrert i Norsk Kennel Klub (NKK) og har derfor ikke stamtavle.

Franske bulldoger er svært populære, og ventetiden kan være lang før du får kjøpt en som er registrert med stamtavle i NKK. Foto: Karsten Winegeart / Unsplash

Hult sier en hund som er registrert i NKK ofte koster rundt 25.000 kroner, og hun mener Finn.no må ta ansvar for å få slutt på de ekstreme prisene.

– Det er vel ikke ulovlig å selge hunder uten stamtavle?

– Det stemmer at du har lov til å selge uten stamtavle, og du har lov til å kreve hva du måtte ønske for dine valper, svarer Hege Kristin Hult.

– Men her snakker vi om etikk. Dette er et eksempel på at folk setter kull på tispa bare fordi de ønsker å tjene penger.

Ifølge Hult er det oppretternes oppgave å luke vekk plager som følger arten, noe hun mener uregistrerte oppdrettere ikke gjør på samme måte.

– Det er ikke greit. Det burde være et minstekrav om at du har kunnskap om avl og genetikk. Har du ikke det bør du holde deg unna oppdrett.

Norsk Bulldog Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett Ekspandér faktaboks Bulldogeiere skal behandle og ivareta sine hunder på best mulig måte slik at hundeholdet ikke er til sjenanse for noen.



Engelsk og Fransk Bulldoger er selskaps- og familiehunder og skal ha sin faste bopel sammen med familien og ikke i et utendørs kennelanlegg.



Det skal kun avles på bulldoger som er fysisk og mentalt skikket til dette. Enhver oppdretter bør drive sitt oppdrett med nødvendige kunnskaper mht. raselinjer og rasebeskrivelse. Det skal ikke avles tettere enn det som tilsvarer parring mellom fetter og kusine, dvs en innavlsgrad på 6.25%1 .



Hunder som benyttes i avl skal på parringstidspunktet være utstilt på en offisiell utstilling og bør ha oppnådd en premiegrad CK, men skal som et minimum ha fått en Very Good.



En tispe skal ikke parres før tidligst andre løpetid eller ved fylte 20 måneder. Hvorvidt en tispe kan parres på to påfølgende løpetider, vil være avhengig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal den ha minst ett års pause før neste valpekull fødes. Dersom keisersnitt blir påkrevd i fødselsforløpet, skal det alltid gå minst et år før neste valpekull fødes. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering.



En tispe som har hatt to keisersnitt skal tas ut av avl. Dette gjelder også om alle valper skulle være dødfødte eller død før registrering. Hvis en tispe har hatt et keisersnitt bør oppdretter vurdere om tispen skal tas ut av avl.



En tispe som er eldre enn 4 år når et første valpekull planlegges, bør gjennomgå en grundig veterinærsjekk før en eventuell parring finner sted.



Matadoravl må unngås. Ingen hannhund inkludert bruk av frossen sæd, bør i løpet av en 3-års periode ha mer enn 20 avkom etter seg.



Ved salg/overlatelse av hund, må man være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede ham/henne både generelt som hundeeier og spesielle forhold vedrørende bulldogen. Valper bør ikke leveres før de er 8 uker. Punkt 2 over bør være på sjekklisten når en potensiell valpekjøper vurderes.



Ved all salg eller overlatelse av hund bør det benytte skriftlige avtaler som er underskrevet og levert begge parter. Ved salg eller overlatelse av valp bør det vedlegges veterinærattest som ikke er eldre enn 1 uke.



Det skal kun avles på hunder som er registrert i Norsk Kennel Klub eller i registre godkjent av NKK. Oppdretter skal ved salg av valper, snarest mulig registrere valpene i Norsk Kennel Klub og overlate registreringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til avtale.



Oppdretter skal ikke overlate valp med skade og/eller sykdom til kjøper uten at det er gjort uttrykkelig oppmerksom på forholdet og at det er angitt i kjøpeavtale.



Oppdretter skal ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser, gjøre kjøper uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold, osv.).



Oppdretter skal for hvert kull fylle ut skjemaet ”Egenmeldingsskjema for valpekull” og sende det til klubben senest innen valpene er 10 uker gamle. Det er et krav om at valper veies ved fødselen og at fødselsvektene inkluderes på ”Egenmeldingsskjema for valpekull”.



Krav til kneleddsundersøkelse, gjeldene både for engelsk og fransk bulldog. Generelt gjelder at alle hunder som benyttes i avl skal ha kjent kneleddsstatus på paringstidspunktet, dette gjelder både for norskeide og utenlandskeide hunder. Eneste unntak til dette kravet er ved bruk av frossen sæd fra døde hunder som døde før 26. august 2013 og for fremtiden fra døde utenlandskeide hunder hvor vedkomne land ikke hadde krav om patella-attest på det tidspunkt hunden døde. Klubben anbefaler at NKK’s retningslinjer for patellasjekk benyttes slik at resultat blir registrert i DOGWEB, alternativt kan NBK’s skjema ”Attest kneleddsstatus” benyttes. Resultatet av patella status skal være klubben ihende senest innen valpene er 10 uker gamle. Undersøkelsen skal ikke foretas før hunden er minimum 1 år gammel. Hvis en av hundene som skal parres har Grad 1 på ett eller begge ben, så skal partneren ha Grad 0. Hunder med Grad 2 eller høyere på ett eller begge ben skal ikke benyttes i avl. Kilde: Norsk Bulldog Klubb

MANGE BLIR SYKE: Franske bulldoger har mange sykdommer som de ofte blir rammet av. Blant annet er det svært mange av dem som har pusteproblemer. Foto: Geo Chierchia / Unsplash

Krever nye regler

Finn.no har gjort noen grep. Det er nå kun lov å selge norske og svenske hunder via tjenesten.

Hult mener de bør gå lengre.

– De bør ta dette til etterretning og stramme inn. De bør luke vekk de hundene som selges uten stamtavle, sier hun.

– Men det er jo ikke et lovbrudd?

– De trenger ikke gjemme seg bak loven. De driver en privat virksomhet og de kan se at hvis det skal selges dyr hos dem må alle følge noen regler. De har lov til å stramme inn slik at de ikke legger til rette for priser som dette.

– Jeg frykter at det er flere som vil hive seg på denne trenden når de ser at det er penger å tjene på situasjonen. Det skulle ikke forundre meg om prisene blir enda høyere.

Markedet bestemmer prisen

Geir Petter Gjefsen i Finn.no anerkjenner problemstillingen, men sier det er vanskelig for dem å ta stilling til problematikken uten et klart regelverk.

– Dette er ikke lovregulert, og vi har heller ikke noe i vårt reglement om dette. Det er en vanskelig situasjon og det er det mange grunner til, sier Gjefsen til NRK.

– Hva skal en eventuell makspris være? Skal man bare kunne selge registrerte hunder?

SLITER MED Å PUSTE: Mange franske bulldoger puster ofte svært tungt. Dette medfører blant annet at de sliter med å være aktive. Foto: Mia Knight / Unsplash

– Er det aktuelt å eventuelt stramme inn og kun tillate NKK-registrerte hunder?

– Det er absolutt en mulighet vi ikke kan utelukke. Vi ønsker å følge med på det som skjer, og vi ønsker også å ta ansvar uten at det koster oss for mye i den ene eller andre retningen.

Men for øyeblikket mener han situasjonen er for uklart til at det vil være aktuelt å innføre et forbud. Dermed er det etterspørselen som styrer prisen.

– Det er samme mekanisme som trer i kraft som da Playstation 5 kom ut. Det ble produsert for få maskiner og prisen steg. Folk kunne tjene penger. Uten at en hund er det samme som en maskin er situasjonen helt lik.

Prisen er irrelevant, helsa er viktig

Torill Moseng, er veterinær og president i Den norske veterinærforeningen. Hun mener selve prisen er helt irrelevant, men at den symboliserer en trend hun har lite til overs for.

– Folk må få bruke penger på akkurat det de selv ønsker, men vi er opptatt av at hundene skal komme fra et sted de har hatt det bra, og til et sted de vil få det bra.

– Den skal være avlet frem etter loven, og ikke født til lidelse.

Torill Moseng, president i Den norske veterinærforeningen. Foto: Mosengs dyreklinikk

Moseng mener også at registrering i NKK ikke sikrer at hundene blir friske.

– Selv om klubbene har strenge avlskriterier får dessverre også de problemer. Det avles på utseende og ikke på funksjon. Da blir det slik.

– Men de som avles utenfor kennelklubben har ingen retningslinjer å forholde seg til. Da er risikoen enda større for at hundene blir syke.

Veterinærforeningen har lenge kjempet for at avl skal reguleres strengere gjennom lov. Landbruksdepartementet har også lyttet – og Mattilsynet har fått i oppdrag å komme med en forskrift som tar for seg nettopp dette.

Mattilsynet jobber med ny forskrift Ekspandér faktaboks Torunn Knævelsrud, seksjonssjef dyrevelferd, sier følgende om problemstillingen: – Dyrevelferdsloven (§ 25) regulerer avl av dyr ut fra hensynet til dyrevelferden: «Avl skal fremme egenskaper som gir robuste dyr med god funksjon og helse». Det er krevende å vurdere når denne paragrafen brytes. Det ulovlige ligger eventuelt i hvilket mål oppdretteren har med avlen sin – hvorvidt han velger ut avlsdyr som selv er sunne og gir avkom med minst mulig arvelige problemer, eller om han ikke bryr seg om hundenes helse i avlen – i verste fall om han bevisst velger ut avlsdyr med mest mulig ekstremt utseende. – Mange av rasene som er populære nå, har til felles at de har store øyne og runde hoder, og ligner litt på en baby. Hundene ser snille og tiltalende ut. Fransk bulldog er en slik rase. Det kan være krevende å få potensielle valpekjøpere til å forstå hvilke helseproblemer slike hunder kan ha. Etterspørselen er i bunn og grunn nøkkelen. Hvis slike raser var mindre populære, ville også oppdrettet bli mindre og kanskje gå i en sunnere retning. – Mattilsynet arbeider med et forslag til en ny forskrift til lovverket om avl av hund. Forskriften skal tydeliggjøre det ansvaret som raseklubber og oppdrettere har for en sunn og forsvarlig hundeavl. Det kan også komme et krav om registrering av oppdrettere som har over et visst antall kull i året. Det vil gjøre det lettere å føre tilsyn med oppdretterne.

– Da vil man ha en mulighet til å regulere dette bedre og alle som avler får et ansvar – uansett rase eller registrering i NKK.

AVLET PÅ UTSEENDE: Moseng forteller at franske bulldoger skiller seg fra eksempelvis klassiske brukshunder ved at det ikke er funksjonen som er viktig, men hvordan de ser ut. Foto: Jonathan Arellanos / Unsplash

Et paradoks

Moseng sier videre at selv om finn.no kun godkjenner salg av hunder fra Norge og Sverige fortsetter det ulovlige salget.

– Det legges ut annonser i Norge og Sverige der bildene er helt like og teksten er generisk. Hundene er ofte ulovlig importert og dette har ved flere anledninger blitt avdekt.

– Her har finn.no et ansvar.

– Men er ikke det en veldig stor jobb for dem å avdekke?

– Ja, det er det. Men det er deres ansvar.

Les hele svaret fra Finn.no nederst i saken.

Veterinærene tjener uansett penger på at hunder er syke. Men dette er penger Moseng helst skulle vært foruten.

– Det er et paradoks at veterinærer i både Norge og resten av verden går ut og roper varsko mot slik avl. Veterinærer ønsker og skal bidra til å forebygge sykdom og helseplager hos dyr. Når dyr lider er vi lovforpliktet til å behandle eller avlive dyr, også de med avlsrelaterte lidelser. Som alle yrkesgrupper tjener vi penger på det arbeidet vi gjør, sier hun og legger til:

– Men vi er dyrenes advokat. Det er ingen veterinærer med respekt for seg selv som kan si at slik avl er greit.