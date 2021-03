Dolly (3) ble kjøpt fra Polen for 25.000 – hadde flere alvorlige sykdommer

Selskapshunder er hunderaser som avles for å være til selskap eller til å konkurrere på hundeutstillinger. I motsetning til brukshunder, som kan være for eksempel gjeterhunder eller jakthunder.

I motsetning til selskapshundene avles brukshundene også på basis av hvordan de fungerer på jakt- og bruksprøver, noe som innebærer at utseendet ikke får så stor plass. Det gjør at man i større grad er sikret en sunnere hundeavl, ifølge Odd Vangen.

En rapport fra RSPA skisserer de vanligste plagede hos selskapshunder, skriver NMBU:

1. Pusteproblemer

Raser med veldig butte fjes. Lengden på skallen er kortet inn, men mengden av mykt vev i skallen er den samme, bare skvist inn på et mindre areal. Hundene har små og innsnevrede nesebor og en myk gane som henger ned i luftveiene. Begge deler gjør det vanskeligere å puste. Enkelte hunder må gjennom en operasjon for å lette pusten og bedre livskvaliteten.

Raser: pekingeser, engelsk bulldog, cavalier king charles spaniel, fransk bulldog, mops, staffordshire bull terrier, shih tzu, shar pei, boxer med flere.

2. Fødselsproblemer

Hunder med store hoder og brede skuldre er over tid valgt som avlsdyr i enkelte raser for å tilfredsstille rasestandarden. Valpenes store hoder gjør det nødvendig med keisersnitt og tispene kan ikke lenger føde på normalt vis.

Raser: engelsk bulldog, mops, boston terrier og skotsk terrier.

3. Problemer med å gå

Selektiv avl for fysiske trekk kan føre til problemer med gange.

Seleksjon for dvergvekst med unormal vekst av brusk fører til korte og buede lemmer. Den unormale bruskveksten gjør at rasene er utsatt for ryggskader og ryggprolaps. Symptomer er sterke smerter og bevegelsesproblemer.

Raser: basset hound, flere typer dachshund, shih tzu og lucas terrier blant andre.

4. Øyeproblemer

Selektiv avl for et rasespesifikt utseende har ført til tre vanlige øyelidelser.

Raser med korte ansikt og kort nese har på grunn av avlen fått grunnere øyehuler og mer fremtredende og utstående øyne. Øyelokkene kan være for små i forhold til øyet og lukker seg derfor ikke helt over øynene, med tørre øyne og sårdannelse som resultat.

Raser: alle raser med butte fjes, slik som mops, shih tzu og pekingeser.

Seleksjon for mye hud og skrukkete ansiktstrekk har ført til en tilstand hvor øyelokkene folder seg innover og gnisser på overflaten av øyet. Tilstanden fører til sårdannelse på øyet. Symptomene er ubehag, sårhet og mulig blindhet.

Raser: shar pei, chow-chow, british bulldog, pekingeser, mops, shih tzu, pomeranian og cocker spaniel blant andre.

Genetisk disponering for øyesykdom (PRA) som over tid gir tap av syn og eventuelt blindhet. Lidelsen er genetisk recessive, og sykdomsgen må opptre i begge genene i et genpar for å gi sykdom. Innavl gir en betydelig økt sannsynligheten for sykdom. Mange raser er disponert for sykdommen.

5. Alvorlige hudproblemer

Seleksjon for rasespesifikt utseende har ført til alvorlige hudlidelser hos mange raser. Overdrevet rynket hud fører til hudirritasjon, arvelige allergier og betennelser.

Raser genetisk disponert for allergier opplever konstant kløe og har ofte ørebetennelse. Tilstanden kan bli kronisk og vanskelig å behandle.

Raser: west highland white terrier, shar pei, schæfer, bull terrier, mops, engelsk springer spaniel og amerikansk aocker apaniel blant mange andre.