Høyretopp i Nordland taus etter Oslo-kritikk

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tirsdag kveld kalte statsminister Erna Solberg inn til en pressekonferanse.

Der beklaget hun Statsministerens kontors innblanding i kritikken mot Oslos koronahåndtering.

Dette etter at Molde-ordfører Torgeir Dahl kom med krass kritikk mot Oslo, etter han hadde vært i kontakt med statssekretær i SMK, Peder Egseth.

Under pressekonferansen bekreftet Erna Solberg at Egseth hadde vært i kontakt med flere lokale Høyre-topper hvor temaet var koronautspill.

En av disse er Nordlands førstekandidat til Stortinget for Høyre, Bård Ludvig Thorheim.

– I tillegg til Dahl, har Peder hatt dialog med Frode Revhaug og Bård Ludvig Thorheim. Han tok kontakt med Bård Ludvig lørdag etter Tuva Moflags utspill om å endre vaksinestrategi, sa Solberg.

Uklar dialog

Lørdag kveld hadde NRK en sak på Kveldsnytt, hvor Thorheim var intervjuet. Intervjuet ble også en del av en nettsak på nrk.no søndag morgen.

Der var Thorheim svært kritisk til Oslos krav om å flere vaksiner på bekostning av andre deler av landet.

– Vi har slått ned smitten i store og små kommuner over hele landet, uten å ha ropt på at man skal prioriteres og få flere vaksiner. Jeg mener at det er feil at Oslo skal prioriteres og få flere vaksiner fordi de ikke klarer å slå ned smitten.

Tirsdag bestemte imidlertid regjeringen med Erna Solberg i spissen at Oslo skulle få flere vaksiner på bekostning av kommuner med lite smitte.

Stikk i strid med hva Bård Ludvig Thorheim lørdag mente var det rette.

Når NRK kontakter han tirsdag kveld, ønsker han ikke si noe mer om saken.

BT Bård Ludvig Thorheim: Viser til Statsministerens pressekonferanse og har ikke noe å legge til utover det.

Dermed forblir det uklart hva dialogen mellom Egseth og Thorheim handlet om. Det er heller ikke klart om han fortsatt mener det er feil at Oslo får flere vaksiner.

Det syns konstituert sjefredaktør i Avisa Nordland, Markus Rask Jensen, er rart.

– Sett i lys av det som blir regjeringens politikk på dette området, så ser det jo litt merkelig ut. Man kan jo undre seg litt over hvor samsnakket man er i regjeringsapparatet og hva strategien er i dette, uten at jeg har oversikt over dialogen blant Thorheim og statssekretæren, sier han til NRK, og legger til:

– Jeg tror både Thorheim og Høyre hadde vært tjent med å være så åpen som mulig i denne saken.

Markus Rask Jensen i Avisa Nordland. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Fordeles annerledes

Tirsdag ble det klart at Norges vaksiner kommer til å bli fordelt annerledes, og byer med høyt smittetrykk, som Oslo, vil få flere vaksiner enn kommuner med mindre smitte.

Thorheims hjemby Bodø, er en av byene som altså får færre vaksiner etter at regjeringen bestemte at det skulle være en skjevfordeling.

Det var i VG på søndag at Molde-ordfører Torgeir Dahl gikk hardt ut mot ledelsen i Oslo, og mente de hadde håndtert koronasituasjonen dårlig.

NRK kunne i går avsløre at statssekretær Peder Egseth ved Statsministerens kontor var i dialog med Molde-ordføreren før sistnevntes omstridte utspill i VG.

– Det å bidra til utspill som skaper konflikt mellom ulike kommuners håndtering er ikke en oppgave for SMK. På bakgrunn av saken i VG har jeg hatt en lengre samtale med Peder Egseth. Han har gått gjennom hvilke lokalpolitikere i Høyre han har hatt kontakt med i forbindelse med denne saken, sier Solberg.

Statsminister Erna Solbergs pressekonferanse. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solbergs pressekonferanse.