Her tar de monsterrøye på Saltfjellet

Det finnes minst to varianter av røye (Salvelinus alpinus) i Norge; stasjonær røye som lever hele livet i ferskvann, og sjørøye. I de vassdragene hvor røya har tilgang til saltvann vil røya evolusjonært foreta en avveining mellom fordeler og ulemper ved å vandre ut i sjøen sammenliknet med å bli i ferskvann.

Relativt sett er det større mattilgang i sjøen enn i ferskvann jo lenger nord vi kommer. Imidlertid er risikoen for å bli spist av predatorer høy den første tida. Fisken må derfor ha oppnådd en viss minstestørrelse (hos røye 15-25 cm) før den bør eller kan smoltifisere (fysiologisk tilpasning for å tåle saltvann), fordi sjansen for å overleve øker med størrelsen.