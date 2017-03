Kjempegjedde tatt i Glomma

Den nesten 16 kg tunge gjedda er en sjelden fangst i norske elver. Det hender at gjedder på denne størrelsen finnes i innsjøer i Norge, men er svært sjeldne i vassdrag.

Tok tak i gjellene

– Jeg kjente straks at det var en stor fisk, og det tok ti minutter før jeg fikk den opp. Fortommen stakk ut av munnviken på fisken, så jeg slet med å få styrt den opp av hullet. Det endte med at jeg stakk hele armen nedi, og fikk gjellegrep på fisken under isen, sier Syversen til hooked.no, som et nettsted for sportsfiske.

Redaktør Endre Hopland sier at de største isborene har hele 205 mm i diameter, men at det kan bli vanskelig å dra opp fisker av denne størrelsen gjennom hullet.

Syversen, som er bosatt i Grue i Hedmark, er ingen nybegynner innen gjeddefiske, og har tidligere fått 43 gjedder over 10 kilo, der 13 av disse har vært over 13 kilo.

– Mye miljøgifter i storfisk

Han valgte å slippe gjedda uti igjen etter at den var veid og målt.

– Dette er vanlig prosedyre med fisker på denne størrelsen. Når de er så store har de så mye miljøgifter at de ikke egner seg som matfisk, sier Hopland. Fylkesmannen i Hedmark har tidligere advart mot å spise de største fiskene på grunn av høyt kvikksølvinnhold.

De vitale målene på kjempegjedda er 15,94 kilo og 130 cm. Dette er trolig det største eksemplaret av arten som er tatt på stang i Norge så langt i 2017.