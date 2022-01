– Jeg husker ikke sist jeg følte meg glad. Jeg vet hva som henger over meg. Hva som står på spill, hva som er ødelagt.

Mandag startet den omfattende straffesaken i Helgeland tingrett.

Politimannen er tiltalt for to tilfeller av voldtekt. Han er også tiltalt for å ha brukt sin stilling til å skaffe seg sex ved en rekke anledninger.

Mannen har i en årrekke jobbet som politi i Nordland.

Han forteller om en tung tid etter at han ble siktet.

– Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det. Med den synligheten jeg har hatt som politimann, så gikk jeg fra å være en som alle visste hvem var, til en som alle vet er en serieovergriper. Alt som var viktig for meg og som gjorde meg glad, har blitt borte.

Han forteller om en periode som har vært preget av rykter og uthenging på sosiale medier.

Tiltalt for voldtekt

Den mest alvorlige tiltaleposten omhandler to tilfeller av voldtekt, og den første episoden skal ha skjedd i 2018.

Her skal tiltalte og den fornærmede hatt en avtale om å binde fast hender og føtter på kvinnen i forbindelse med seksuell omgang.

Men etter hvert skal kvinnen ha sagt nei, og bedt ham om å stoppe. Hun skal også ha forsøkt å sparke politimannen bort, men til ingen nytte. Ifølge tiltalen skal politimannen ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Selv mener politimannen at det hele var frivillig. Han var også klar på at han tok nei for et nei.

– Jeg har forholdt meg til nei og stopp. Stopp betyr stopp, sa han.

I retten ble mannens seksuelle preferanser omtalt til å være i retning av såkalt BDSM-sex. Selv liker ikke mannen beskrivelsen.

– Jeg syns ordet har blitt mye brukt i saken. Jeg vil kalle det utforskende, spennende sex. Jeg har ikke laga forkortelse på det, og om det dekkes av BDSM vet jeg ikke.

Fornærmede startet med sin forklaring

Etter tiltaltes innledende forklaring, fikk den første fornærmede starte på sin. Hun skal, ifølge tiltalen, ha blitt utsatt for en voldtekt.

I tillegg skal tiltalte ha brukt sin posisjon i politiet til å oppnå seksuell kontakt med henne. Dette skal ha skjedd mens hun var i praksis som politistudent.

Hun fortalte om en mann som var pågående, både verbalt og fysisk. Da hun forsøkte å si nei til ham, skal politimannen ha unnlatt å snakke til henne.

– Jeg visste ikke hvordan jeg skulle forholde meg til ham, eller hvem jeg skulle snakke med. Jeg burde ha sagt fra til noen, men jeg hadde ingen å si fra til, sa hun og fortsatte:

– Det endte opp med at jeg ikke turte å si mot ham noe mer. Jeg var redd for at han skulle gjøre noe som gikk utover min praksisplass eller mitt studieår.

Tydelig preget fortalte kvinnen om at hun ikke turte å si nei, da han begynte å være mer intim med henne.

– Jeg visste ikke hvordan han ville reagere om jeg ikke var det. Det resulterte i at vi hadde sex.

Kaja Løhren Borg og Kari-Anne Hille Valla aktorerer saken for Spesialenheten for politisaker. Foto: Frank Nygård / NRK

Satt av 30 dager til saken

Kaja Løhren Borg er juridisk rådgiver i Spesialenheten, og mener at de skal kunne bevise for retten at den tiltalte er skyldig i det han er tiltalt for.

– Vi mener at i løpet av den relasjonen, har tiltalte misbrukt sin stilling. I form av at det enten har oppstått et avhengighetsforhold, eller et tillitsforhold, eller en kombinasjon av det.

Mannen erkjente ikke straffskyld i retten, men har erkjent noen av de faktiske forhold, som går på at han har hatt seksuell omgang med de to fornærmede i saken.

– Her er det forsvarets oppfatning at det har etablert seg en kjærlighetsrelasjon, slik at dette faller utenfor overmaktsbestemmelsen, sier advokat Heidi Reisvang, som er mannens forsvarer sammen med advokat John Christian Elden.

Selve voldtektsepisoden skal den første fornærmede kvinnen forklare seg om tirsdag. Det er satt av totalt 30 dager til saken.