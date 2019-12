En politimann i 30-årene ble for en uke siden suspendert fra sin stilling og varetektsfengslet fram til 23. desember.

Bakgrunnen er en siktelse som er tatt ut av Spesialenheten for politisaker.

Polititjenestemannen ble siktet for straffelovens paragraf 295, for å ha benyttet sin posisjon til å få seksuell omgang med flere.

I dag opplyser advokat Halvor Hjelm-Hansen, leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Nord-Norge og Midt-Norge, at de har gjort nye etterforskningsskritt.

– Vi har begjært mannen varetektsfengslet i fire nye uker med brev- og besøkskontroll. Siktelsen er utvidet til å også omfatte voldtekt etter straffelovens paragraf 291, opplyser han til NTB.

Stiller seg uforstående til siktelsen

Nordland politidistrikt har omtalt siktelsen som alvorlig i en pressemelding.

– Dette er en alvorlig siktelse og politiet i Nordland har opprettet personalsak. Tjenestemannen er suspendert fra sin stilling mens etterforskningen pågår, uttalte visepolitimester Heidi Kløkstad for en uke siden.

Kvinnene i saken har blant annet forklart at de har oversendt bilder og screenshots til egne bekjente. Politiet har foretatt en rekke databeslag i saken.

Den siktede er ansatt i politiet på Helgeland. Mannen ble pågrepet tirsdag i forrige uke og sitter i varetekt i Trondheim.

Den siktedes forsvarer, advokat Tom Solberg, har tidligere sagt til NRK at hans klient stiller seg uforstående til siktelsen.