Politimann var tiltalt for to voldtekter, og for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang med flere kvinner.

Mannen har i en årrekke jobbet som politi i Nordland.

Spesialenheten for politisaker ville dømme han til ni år i fengsel.

Nå har Helgeland tingrett dømt mannen til to års fengsel for grov uaktsom voldtekt av en av kvinnene.

Retten har også bestemt at mannen må betale kvinnen i overkant av 100.000 kroner i erstatning.

Mannen må også ut med 100.000 kroner hver i erstatning til to av de andre fornærmede.

Nektet straffskyld

Det var i desember 2019 at mannen ble siktet for forholdene. Han ble umiddelbart suspendert fra sin stilling.

I januar i år fikk retten saken på sitt bord. Hele 30 dager var satt av til behandlingen av saken.

Selv erkjente han ikke straffskyld, men han erkjente noen av de faktiske forholdene. Blant annet at han har hatt seksuell omgang med de to fornærmede i saken. Selv mente han det var frivillig.

Dette var politimannen tiltalt for Ekspandér faktaboks To brudd på Straffelovens paragraf 292, jamfør 291 – voldtekt: Sommeren 2018 skal han ha tvunget en kvinne til seksuelle handlinger, til tross for at hun skal ha bedt han om å stoppe. Høsten 2019 skal han ha tvunget en kvinne til seksuelle handlinger, til tross for at hun skal ha bedt han om å stoppe. Strafferamme: Fengsel imellom tre og 15 år. Fem brudd på Straffeloven paragraf 295 – misbruk av overmaktsforhold og lignende Høsten 2017 skal politimannen ha kommet i kontakt med en kvinne som anmeldte en sak til politiet. Han skal ha gjennomført avhør av kvinnen, og i løpet av de neste to årene skal hun ha utviklet et avhengighetsforhold til ham. Tiltalen sier politimannen utnyttet den tjenstlige relasjonen til henne og hadde en rekke samleier med kvinnen. Fra høsten 2017 til sommeren 2018 skal tiltalte ha utviklet et kjærlighetsforhold til en student. Tiltalen sier at kvinnen følte seg underordnet, var redd for å miste studieplassen, og nærmest ble tvunget inn i relasjonen. I perioden 2017 til 2019 skal han ha utviklet en relasjon til en kvinne gjennom arbeid som politimann. Dette skal ifølge tiltalen ha ført til et samleie sommeren 2019. Over en periode på seks måneder i 2019 skal mannen ha blitt kontaktet av en kvinne som trengte råd av ham som politibetjent. Han skal ha utnyttet relasjonen til å ha en lang rekke samleier med kvinnen. Fra sommeren 2018 til slutten av 2019 skal tiltalte ha hatt omfattende kontakt med en kvinne i forbindelse med politiarbeid. I tiltalen står det at dette skal ha utviklet seg til et tillitsforhold. Mannen skal ha utnyttet dette til å ha flere samleier med kvinnen. Strafferamme: Fengsel inntil 6 år. Ett brudd på Straffelovens paragraf 171 – tjenestefeil I perioden sommeren 2017 til våren 2018 skal han ha hjulpet en kvinne i forbindelse med en voldtektssak. I samme periode skal politimannen ha forsøkt å overtale henne til å gjennomføre seksuelle handlinger. Strafferamme: Bot eller fengsel inntil to år.

Den mest alvorlige tiltaleposten omhandlet to tilfeller av voldtekt, og den første episoden skal ha skjedd i 2018.

Her skal tiltalte og den fornærmede hatt en avtale om å binde fast hender og føtter på kvinnen i forbindelse med seksuell omgang.

Men etter hvert skal kvinnen ha sagt nei, og bedt ham om å stoppe. Hun skal også ha forsøkt å sparke politimannen bort, men til ingen nytte. Ifølge tiltalen skal politimannen ha fortsatt mot kvinnens vilje.

Selv mente politimannen at det hele var frivillig. Han var også klar på at han tok nei for et nei.

Den andre episoden med som har ført til voldtektstiltale, skal ha skjedd i oktober samme år. Denne gang med en annen kvinne. Også her skal mannen ha bundet kvinnen fast, og fortsatt den seksuelle omgangen etter at hun ba ham om å stanse.

Aktoratet består av Kaja Løhren Borg (til høyre) og Kari-Anne Hille Valla. Bistandsadvokat John Erik Nygaard som står i bakgrunnen representerer en av kvinnene. Foto: Fran Nygård / NRK

Spesialenheten mente også at de kunne bevise at mannen har brutt sin tjenesteplikt i forbindelse med at en kvinne skal ha ønsket å anmelde en voldtekt. Ifølge tiltalen skal mannen blant annet ha hatt en seksualisert kommunikasjon med kvinnen, og forsøkt å få henne til å si ja til å ha sex.

Flere saker mot politiansatte

Ved jevne mellomrom kommer det opp saker hvor ansatte i politiet må svare for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg sex. Senest i september ble en mann dømt for å ha hatt sex med tre sårbare kvinner. Dommen ble anket.

I 2018 ble en annen politimann på Helgeland tiltalt for å ha benyttet stillingen sin til å skaffe seg sex. Mannen ble i Hålogaland lagmannsrett dømt til åtte måneders fengsel.