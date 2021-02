Rune Hansen er talsperson for foreldrene til brødreparet Mogens (15) og Gustav (12) som omkom i den tragiske hyttebrannen i Andøy i Vesterålen i januar, der fem personer mistet livet.

Hansen er nesten satt ut av responsen som har kommet etter begravelsen.

– Foreldrene ønsket ikke blomster til begravelsen fordi det ville blitt mange blomster som etterhvert måtte kastes. I stedet ønsket de et bidrag til et godt formål for barn og unge i Henningsvær, og det kan man vel si har tatt helt av, sier Hansen.

Flere hundre tusen

I helga passerte innsamlingskontoen 400.000 kroner. Beløpet skal deles mellom tiltak i Henningsvær for barn og Lofoten Motorsportklubb, hvor Mogens var aktiv.

– Bedrifter og enkeltpersoner langt utenfor regionen har bidratt og har hatt ønske om å donere penger. Foreldrene er overrasket over den store responsen og veldig glade. Nå kan dette virkelig gjøre en forskjell. De hadde sett for seg at det skulle komme inn noen tusen, men med dette beløpet kan det virkelig gjøre noe varig, sier Hansen.

Skal gå til et varig formål

Pengene skal brukes til noe bra, som de pårørende skal komme fram til etterhvert. Foreløpig er det ikke bestemt hvordan dette skal organiseres.

– Vi har ikke pratet så mye om det. Vi hadde ikke sett for oss at det skulle bli så massivt. Det skal i alle fall komme ungene til gode, og det skal forhåpentligvis bli et evig minne

– Hvordan har tida i Henningsvær vært etter begravelsen?

– Det har vært en tung og trykket stemming, det har det vært. Alle er preget av det som har skjedd, og kommer nok til å være det lenge. Det er jeg ikke i tvil om, sier Hansen.

Foreldrene sendte i helga en uttalelse til VG, hvor de skriver:

«Henningsvær er et tett, lite og nært lokalsamfunn. Vi tar vare på hverandre og passer på. Barna går ut og inn av hverandres hjem fra de er små.

Derfor er det ikke bare vi foreldre som har mistet våre to barn, men det er mange som har mistet.

Mogens og Gustav var det kjæreste vi hadde, og det blir vanskelig for oss å være uten dem.

Vi kunne valgt å pakke kofferten og reist langt av gårde. Men vi har valgt å bli. Vi har valgt å leve videre, og vi har valgt å fortsette å bo her i trygge, vakre Henningsvær.

Vi er i mørket nå, men vi vet vi vil bli dratt opp, og har opplevd en overveldende omsorg og støtte fra samfunnet rundt oss.

Henningsværingene har stilt opp; med varme ord, nydelige tegninger, besøk, nystekte bakervarer, middager, kaker, blomster, overnatting, de har tent lys for guttene, de har lånt oss barna sine, de har tatt vare på guttenes venner, og de har gitt en klem og ei god hand å holde i når livet har stormet.

De var også der og tok imot når guttene kom hjem, og gitt oss håp og forsikringer om at de også vil være der for oss i fremtiden.

Dette trygge og gode, kjente og kjære er hjemme – og hjemme er i Henningsvær.

Vi er evig takknemlige.

Hallvard og Ragnhild».