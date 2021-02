Klokken 12.00 i dag blir brødreparet Gustav Rane Krogh Hovde (12) og Mogens Pareli Krogh Hovde (15) stedt til hvile.

De to guttene var fra Henningsvær. Et lite bygdesamfunn i Lofoten med 500 innbyggere.

Prost Kristine Sandmæl leder seremonien i Lofotkatedralen.

På grunn av koronarestriksjoner er det bare 50 personer som får være til stede under seremonien.

Minnestund på skolen

I formiddag holdt medelever ei minnestund på Henningsvær skole. På grunn av korona får ingen av elevene delta i kirken.

Kommunalsjef Veslemøy Drangevåg deltok på minnestunden fra kommunen.

– Det var fine ord som ble sagt fra medelevene. De hadde laget videopresentasjoner og leste opp dikt og egne tekster til Mogens og Gustav, sier hun til NRK.

Ordfører Frank Johnsen sier den tragiske hyttebrannen fortsatt preget kommunen i stor grad.

– Vi prøver å bruke våre kriseteam opp mot de pårørende. Men det er mange utfordringer de berørte familiene må håndtere. Jeg opplever at lokalsamfunnet slår ring om de pårørende. Folk stiller opp og bryr seg.

Johnsen har selv snakket med de pårørende.

– Det har vært sterkt. Det var et steg for meg å ta de telefonene, men etterpå føltes det godt. Så skjønner man samtidig hvor forferdelig de har det.

Det var 16. januar klokken 04.30 at politiet mottok meldingen om brannen.

Da nødetatene kom til stedet like etter klokken 5 lørdag morgen, var hytta allerede nedbrent.

Søndag ettermiddag bekreftet politiet at alle de fem som var savnet etter brannen hadde blitt funnet omkommet.

En person overlevde brannen. Han er far til to av barna på 12 og 15 år, mens kvinnen som omkom er mor til de to andre barna på 10 og 15 år.

De fem som omkom var:

Luise Marie Bang (40 år)

Henning Christian Bang Johansen (15 år)

Hedda Madell Bang Winther (10 år)

Gustav Rane Krogh Hovde (12 år)

Mogens Pareli Krogh Hovde (15 år)

De øvrige omkomne begraves i tre seremonier i Lofotkatedralen de neste dagene.