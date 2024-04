– Vi må langt tilbake i tid skal vi minnes sist gang det var godt fiske i Lofoten.

I påskesola står Øyvind Krane Johansen og Lasse Johansen. De er begge fra Lofoten og fisker på samme båt. Men de oppholder seg bare i Lofoten på land. Til havs velger de Vesterålen og Bleik ved Andøya.

Årsaken til det er det dårlige fisket i Lofoten. Ferske tall fra Råfisklaget viser at årets lofotfiske er det svakeste på mange år.

Så langt er 16.000 tonn torsk tatt med på land. Det er 6000 tonn mindre enn i fjor.

Årsaken er lavere kvoter og lite fisk i området der de små båtene fisker.

Totalt er det levert 77.000 tonn fersk torsk under årets vinterfiske. Det er 5000 tonn mindre enn på samme tid i fjor. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Fritt for fisk

Det dårlige fisket overrasker ikke de to makkerne.

– Det er helt fritt for fisk i Lofoten nå. Jeg tror mange båter ikke gidder å ta kvoten si her, for det er ikke verdt å komme helt hit. Derfor gjør de seg heller ferdig med fiske på Finnmarkskysten, sier Krane Johansen.

Det er flere år siden han og Johansen valgte å sette kursen nordover. De spekulerer i om det dårlige fisket kan komme av mye lyd i vannet, såkalte pingere.

Fakta om skreifisket Foto: Helge Lyngmoe / NRK Ekspander/minimer faktaboks Skreifisket utenfor Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen er det viktigste sesongfisket etter torsk i Norge, og det største torskefisket i verden.

Det kalles også Lofotfiske (gammelt uttrykk) og vinterfiske. Skreien kommer ikke før et godt stykke ut i januar, nærmere februar, og frem til da fiskes andre arter, som for eksempel sei.

Skrei kommer fra det gammelnorske ordet skrida som betyr å vandre eller gå, men er også betegnelsen for gytende torsk som har vandret fra oppvekstområdet i Barentshavet til kysten av Nord-Norge.

Det er verdens største torskebestand som trekker tilbake til fødestua. Innsiget starter rett over nyttår, og sesongen varer ut april. Skreifisket har i flere årtusener vært den viktigste bærebjelken for kystsamfunn i nord.

Fisket varer et stykke ut i april, og er som regel ferdig til påske.

I denne perioden kommer torsken inn fra Barentshavet for å gyte.

De viktigste gytefeltene ligger på nordsiden av Vestfjorden, fra Lødingen til Røst.

Inntil 1940 var lofotfisket hovedinntektskilden for et flertall av fiskerne i Nord-Norge.

Fangstene varierer. Ved årtusenskiftet ble det tatt 30.000 tonn torsk. I 1947 var fangsten rekordhøy med 146.000 tonn.

Skrei er en torsk, men i motsetning til den stasjonære kysttorsken, er skreien en vandrer. Når den er gytemoden i november/desember, legger den i vei fra sine beiteområder i Barentshavet, mot Lofoten, hvor den gyter i løpet av februar - april. Yngelen driver tilbake til det arktiske havet hvor den vokser opp, og når skreien er tre-fire år gammel, drar den til Norskekysten, som foreldrene i sin tid gjorde.

Skrei kan bli opptil 20 år gammel, innpå to meter lang, og veie inntil 55 kilo.

Det er små, bananformede plastprodukter som knytes på garnet. Formålet er å skremme nise og hvalunger, slik at de ikke går i garnet.

– Vi bruker ikke dette i Vesterålen. Og der er det masse fisk. Jeg tror det er verdt å teste ut det samme i Lofoten, for å se om fisken kommer tilbake. Skape stillhet i havet, sier Johansen.

Øyvind Krane Johansen og Lasse Johansen. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Bra fiske langt kysten

Duoen understreker at det også er sporadisk fiske i Vesterålen, men at de er særdeles fornøyd med sitt valg av område.

– Noen steder vil det alltid være fisk, andre ikke. Men bestanden av skrei har gått ned, det er sikkert, sier Krane Johansen.

Svein Ove Haugland, administrerende direktør i Norges Råfisklag. Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

At kompisene er fornøyd med årets fiske i Vesterålen, bekrefter administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag sin oppfatning. Han forteller at vinterens fiske etter skrei har vært rimelig bra, også i Vest-Finnmark og Troms.

– Lofotfiske har vært dårlig, og det er fordi fisken har holdt seg langt fra land. De minste båtene har derfor vært andre steder, og gjort seg ferdig før fisken kom til Lofoten.

Haugland nevner også den drastiske nedgangen på kvoten. Fiskerne får ta 27 prosent mindre torsk på land i 2024. Men heldigvis er det bedre priser.

– Det gjør det hele mindre dramatisk, fordi prisen kompenserer. Derfor er jeg veldig optimistisk med tanke på ressursene i havet. Vi har lagt bak oss et ti år langt eventyrlig torskefiske som er litt fallende nå, men jeg har tro på at det blir en oppgang.