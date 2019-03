VM i skreifiske avlyst: – Hvis vi hadde sendt båtene ut, ville de snudd ved moloen

I fjor ble han verdensmester da han dro i land ruggen på nærmere 24 kilo, og i år skulle Fredrik Mørch-Reiersen fra Bærum forsvare VM-tittelen.

Men i dag tidlig fikk østlendingen beskjeden om at uværet avlyste den tradisjonsrike konkurransen i Lofoten.

– Det er litt kjipt da når så mange folk drar oppover for å være med. Men for sikkerhetshensyn var det vel riktig å avlyse. Det er alt for mye vind, sier Mørch-Reiersen.

– Ville ikke vært trygt

Stein Sortland er blant dem som var med på å ta avgjørelsen om at konkurransen skulle bli avlyst.

– Vi bestemte oss i samråd med politi og Kystvakta. Vi fikk forevist bølgehøyden ute på havet, vindretning og vindstyrke opp mot 18 meter i sekundet. Når vi vurderte dette opp mot størrelsen på båtene, var vi veldig enig i alle sammen at det ikke ville vært trygt å sende dem på havet.

Deltakerne får ikke igjen pengene sine. Sortland forklarer det med at været er en ting de ikke har styring på.

– Vi taper mye på innleie av båter, men vi må ta hensyn til folk på havet, sier Sortland til Lofotposten.

Kan ikke gjøre noe med været

Han hevder likevel at folk flest viser stor forståelse for at det ble avlyst. Men han synes likevel det er ille og slitsomt å måtte konkludere med avlysning.

Vi regner med at det er en god del folk som ikke er vant med å være på havet også. Da er det en ting at du skal holde deg i båten, men det andre er at du skal prøve å fiske. Det vil aldri gå, forklarer Sortland.

Fredrik hadde i år med seg kompisene, Per Helge Fagermoen og Mario Rinaldi, som ikke har vært med på VM i skreifiske før. Foto: Fredrik Mørch-Reiersen

Mørch-Reiersen forteller at den lett fortvilte kompisgjengen endte opp med å ta noen kast fra brygga.

– Vi fikk ingen ting, men da har vi i hvert fall fått fiska litt, forteller han spøkefullt.

Han tror likevel helga blir festfylt, innholdsrik og artig, selv uten fiskekonkurransen.

– Vi har møtt masse hyggelige nordlendinger, og skal kose oss med konserter i helga, sier han.