Har fått inn 80 tips om savnet nederlender: – En omfattende etterforskning

– Det er mange spørsmål vi ikke har svar på. Vi har 80 ulike tips vi skal ettergå, så det er en omfattende etterforskning, sier politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt til NTB.

Politiet mangler sikre og bekreftede observasjoner av Arjen Kamphuis, som snart har vært savnet i en måned. Både nederlandsk politi og Kripos bistår lokalt politi i søket. I løpet av helga skal også Kystvakten bistå i søk lengst inne i Skjerstadfjorden. Tirsdag kveld fant en fritidsfisker en kajakk av samme typen som den savnede nederlenderen kjøpte like før han dro til Norge.

Bjarte Walla i Nordland politidistrikt sier at de har mange tips, men få bekreftede observasjoner. Foto: Ole-Fredrik Lambertsen / NRK

– Vi kan med sikkerhet si at denne gjenstanden tilhører savnede Arjen Kamphuis, sa politiinspektør Walla til NRK, onsdag.

Nederlenderen skulle reise fra Nordland med tog til Trondheim og deretter fly hjem til Amsterdam 22. august, men han benyttet aldri denne flybilletten. Ingen har sett den savnede 47-åringen siden 20. august, da han sjekket ut av et hotell i Bodø. Ifølge politiinspektøren har politiet grunn til å tro at Kamphuis har tatt toget fra Bodø til Rognan.

Politiet jobber ut fra tre teorier om hva som kan ha skjedd med Kamphuis:

Politiets hovedhypoteser, Arjen Kamphuis Ekspandér faktaboks Kamphuis har vært utsatt for en ulykke Kamphuis har frivillig valgt å holde seg skjult Kamphuis har vært gjenstand for en eller annen kriminell handling

Observert i Danmark – mobilsignal i Stavanger

– Vi har et tips om en observasjon i Danmark litt ut i september. Vi samarbeider med dansk politi om dette, men det er helt umulig å si noe om sikkerheten i disse tipsene, sier Walla til NTB.

Savnede Arjen Kamphuis. Foto: @ncilla/twitter / skjermdump

Politiet har tidligere også bekreftet at de har registrert mobilsignal fra Kamphuis' telefon i Stavanger-området den 30. august – ti dager etter at han sist ble observert i Bodø. Ifølge Walla er fortsatt dette et aktuelt spor å etterforske.

– Vi holder alle muligheter åpne.

– WikiLeaks-tilknytning påvirker ikke

Kamphuis er sikkerhetskonsulent og har blant annet vært tilknyttet varslernettstedet

Skjermdump fra WikiLeaks' Twitter-konto, hvor de har etterlyst Kamphuis. Foto: Skjermdump/@wikileaks / twitter

WikiLeaks. Han er også medarbeider av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange, og varslernettstedet har etterlyst nederlenderen på sin Twitter-konto.

– Hans beskrevne tilknytning til WikiLeaks har ikke noe innvirkning på jobben politiet gjør. Vi etterforsker denne på lik linje med andre savnetsaker, sier politiinspektøren.