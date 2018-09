Bekrefter mobilsignal fra savnede Arjens telefon

Nederlandsk politi har oppdatert sine opplysninger om den 47 år gamle Arjen Kamphuis som ble meldt savnet den 29. august etter at han ikke dukket opp på jobb. Kamphuis er tilknyttet varslernettstedet Wikileaks og ble sist observert i Bodø den 20. august.

Nå bekrefter norsk politi at de har registrert mobilsignal fra Kamphuis telefon i Stavanger-området den 30. august, altså ti dager etter at han sist ble observert i Bodø.

Om det er savnede som har brukt telefonen eller ikke er foreløpig ukjent for politiet.

– Basestasjonopplysninger viser at to telefoner som er knyttet til den savnede, ble brukt i en kort periode den 30.august. Den ene telefonen er knyttet til han som privatperson, mens den andre er hans jobbtelefon. Begge telefonene hadde signaler som varte i under én time, forteller politiadvokat i Nordland, Trond Lakselvhaug.

Han sier politiet har fått flere tips inn i saken, blant annet observasjoner i Danmark av det som kan ligne Kamphuis.

Politiet i flere land er derfor blitt koblet inn i saken.

– I løpet av de siste dagene har både tysk og dansk politi blitt koblet inn i saken. En kvinne i Danmark skal ha uttalt at hun var sikker på å ha observert Arjen den 3. september. Tysk er politi koblet inn i saken, etter at sim-kortet i Kamphuis mobiltelefon ble byttet ut, sier talsperson for det nederlandske politiet i Amsterdam, Frans Zuiderhoek til NRK.

Han forteller videre at det er en betydelig innsats fra politistyrkene i flere land, deriblant Norge, Danmark, Tyskland og Nederland

Skulle på ferie

Kamphuis reiste på ferietur til Norge den 8. august og hadde planlagt å være på ferie til den 22. august. Nederlandske De Telegraaf har tidligere meldt at han skal ha sjekket ut fra hotell i Bodø den 20. august.

– Alle tips til politiet blir sjekket ut og systematisert inn i etterforskningen. Vi holder alle muligheter åpne, men har fremdeles ikke noen grunn til å tro at det skal ha tilstøtt savnede noe kriminelt, sier Lakselvhaug i Nordland politidistrikt.

Da politiet registrerte at telefonen hans var påslått den 30. august, skal telefonen ha befunnet seg i nærheten av Vikeså sør for Stavanger. Ifølge den nederlandske avisen De Telegraaf skal signal fra hans mobiltelefon ha blitt registrert på en telemast i området.

– Vi vet ikke så mye om hvorfor simkortet er byttet enda, vi vet kun det som er faktiske opplysninger i saken, og det er at simkortet er byttet og at Kamphuis er savnet, sier Zuiderhoek.

Kan ikke si om det har skjedd noe kriminelt

Den 3. september skal et vitne ha forklart at Kamphuis ble observert i Danmark. Dette undersøkes nå nærmere av det nasjonale SIRENE-byrået.

– En kvinne skal ha opplyst overfor lokalt politi at hun observerte en person som skal ha lignet svært mye på Kamphuis, sier Zuiderhoek.

SIRENE er et døgnbemannet organ som finnes i hvert medlemsland i Schengen, der de blant annet koordinerer aktivitet mellom stater i Schengen-området knyttet til ettersøkte eller savnede personer.

– Vi har ikke nok informasjon til å si om det har skjedd noe kriminelt eller ikke. Den eneste sikre informasjonen vi har er at han er savnet og at politistyrkene gjør det de kan for å finne ham, sier talsperson Frans Zuiderhoek i det nederlandske politiet.

Skal ha kjøpt kajakk i hjemlandet til ferien

Onsdag den 5. september mottok nederlandsk politi også opplysninger om at Kamphuis skal ha kjøpt en sammenleggbar kajakk i forbindelse med ferieturen til Norge.

Selgeren opplyser overfor nederlandsk politi at Kamphuis skulle bruke denne for å padle i de norske fjordene.

Politiet går ut med følgende signalement: Blondt/rødlig og krøllete hår til skuldrene, normal kroppsfassong og muligens iført mørke turklær.

Politiet ber alle som har informasjon om savnede om å ta kontakt med politiet på tlf 02800.