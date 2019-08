Politiet har konkludert i sin etterforskning etter at Arjen Kamphuis ble meldt savnet i slutten av august i fjor, da han ikke kom tilbake til Nederland etter sin ferie i Norge.

Kamphuis hadde bakgrunn som Wikileaks-medarbeider og flere store, internasjonale medier omtalte fortsvinningssaken.

NRK reiste også til Nederland og møtte Kamphuis sine venner, som ikke trodde at Kamphuis var død, men mente han helt bevisst gjemte seg.

Men politiet mener altså nå at Kamphuis er død.

– Politiet har kommet frem til at han høyst sannsynlig omkom i en kajakkulykke i Skjerstadfjorden ved Rognan kvelden den 20. august 2018. Savnede har til nå ikke blitt funnet og det er grunn til å tro at han er forsvunnet i havet, sier politiadvokat Bjarte Walla i Nordland politidistrikt.

Siste vitneobservasjon av Kamphuis var på ettermiddagen samme dag som politiet mener 47-åringen var involvert i ulykken.

Da ble han sett gående fra togstasjonen mot Rognan sentrum. Tidligere samme dag hadde han sjekket ut fra sitt hotell i Bodø og reist med tog til Rognan.

Arjen Kamphuis forsvant ble sist sett i på Rognan i Nordland 20.august. Han hadde en fortid som Wikieleaks-medarbeider. Foto: Skjermdump/@wikileaks / twitter

– Politiets konklusjon om at Kamphuis er omkommet i en ulykke er basert på de bevisene som foreligger i saken, sier Walla.

Noen dager etter at Kamphuis ble meldt savnet ble det funnet en skadet kajakk og en padleåre i vannkanten ved Skjerstadfjorden.

Det ble også funnet endel andre personlige eiendeler flytende i sjøen.

Treff på basestasjoner i Stavanger forvirret politiet

Politiet ville trolig ha kommet til konklusjonen om en padleulykke tidligere, hadde det ikke vært for at et simkort tilhørende Arjen Kamphuis slo inn på tre basestasjoner i nærheten av Stavanger like før midnatt den 30. august 2018.

Dette er kajakken politiet mener den savnede nederlenderen satt i da ulykken inntraff. Foto: Politiet

Etterforskningen av dette sporet har nå avdekket at den aktuelle mobiltelefonen, en datamaskin og andre gjenstander ble funnet av to østeuropeiske yrkessjåfører som fisket fra land i forbindelse med avvikling av hviletid.

Gjenstandene ble funnet i samme område som kajakken ble funnet. De to østeuropeerne trodde gjenstandene var blitt kastet, siden de bar preg av å ha ligget ute en stund.

De to mennene tok med seg gjenstandene, inkludert det aktuelle simkortet, og hadde dem i sin besittelse da de senere kjørte til Stavanger.

Etterforskningen har avdekket at de to østeuropeiske yrkessjåførene passerte de tre aktuelle basestasjonene den 30. august 2018.

Politiet finner ingen grunn til å mistenke de to sjåførene for å ha hatt noe med Kamphuis sin forsvinning å gjøre utover dette.

Denne videoen ble laget i forbindelse med forsvinningssaken. Den oppsummerer saken tidlig i etterforskningen. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen ble laget i forbindelse med forsvinningssaken. Den oppsummerer saken tidlig i etterforskningen.

Nyheten om den savnede Arjen Kamphuis gikk verden rundt. Foto: Faksimile

Noen dager etter at Kamphuis ble meldt savnet ble det funnet en skadet kajakk og en padleåre i vannkanten ved Skjerstadfjorden. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK