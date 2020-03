Guri Melby (V) ny kunnskaps- og integreringsminister og Odd Emil Ingebrigtsen ny fiskeriminister

De siste justeringene på statsrådskabelen ble presentert på Slottsplassen litt over klokken 11 fredag.

Melby tar over ledelsen i Kunnskapsdepartementet etter at regjeringen i går stengte alle landets barnehager, skoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter.

– Det er ingen tvil om at dette er en svært spesiell dag å bli utnevnt til statsråd i Kunnskapsdepartementet, sier Melby i en uttalelse.

Hun mener det viktigste nå blir å ta vare på elevene:

– Denne situasjonen skal ikke gå på bekostning av hva de skal lære, sier Melby.

TYNT I REKKENE: Det var langt færre oppmøtte på Slottsplassen enn det vanligvis er når nye statsråder blir utnevnt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Rådgiver for SV-minister

Siden Venstre gikk i regjering i januar 2018 har Guri Melby møtt på Stortinget som vararepresentant for Skei Grande, og sittet i både utdanningskomiteen og finanskomiteen. Fra 2013 til 2015 var hun byråd for miljø- samferdsel i Oslo kommune.

Hun var også i vært i Kunnskapsdepartementet før, i 2011. Den gang var hun rådgiver og skrev taler for daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

– Men innholdet må bli litt annerledes nå, sa Erna Solberg under pressekonferansen.

Solberg (H) mener Melbys erfaring innen skolepolitikk og bakgrunn som lektor kommer godt med:

– Jeg tror vi får en dyktig og kunnskapsrik statsråd på dette området, sier Solberg.

Ny tid for klemmer

Melby tar over for Trine Skei Grande, som tirsdag annonserte at hun går av som statsråd og partileder for Venstre.

– Det er en stor oppgave å ta over fra en sånn person, sier Melby.

NYE STATSRÅDER: Fredag ble Odd Emil Ingebrigtsen (t.v.) utpekt som ny fiskeriminister og Guri Melby (t.v.) tar over for Trine Skei Grande som kunnskaps- og integreringsminister. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Erna Solbeg synes det var trist å takke Skei Grande av:

– Den jeg hadde mest lyst til å klemme på i dag i statsråd var Trine, sier hun.

I går holdt hun på å takke direktøren for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, med et håndtrykk etter den historiske pressekonferansen. Det ble raskt stoppet av helseminister Bent Høie.

– Det blir en ny tid for klemmer. Får håpe alle har en Bent Høie som stopper seg, sier Solberg.

Ny fiskeriminister

Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble samtidig presentert som ny fiskeriminister. Bodøværingen kommer fra jobben som statssekretær for olje- og energiminister Tina Bru fra samme parti.

– Det var en surrealistisk situasjon da Erna ringte og spurte meg for en uke siden, sier Ingebrigtsen.

Han sier at det er spesielt å komme inn i det han beskriver som den største krisen for Norge i fredstid.

– Denne krisen påvirker oss også. Jeg går rett i møte nå om hvordan vi kan beskytte alle i næringen mot smitte.

NY FISKERIMINISTER: Bodøværingen Odd Emil Ingebrigtsen (H) ble fredag utnevnt som ny fiskeriminister. Foto: Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS)

Grundig bakgrunnssjekk av ny fiskeriminister

Solberg sier Ingebrigtsen får spesielt ansvar i arbeidet mot fiskerikriminalitet og forhandle frem en handelsavtale som sikrer norsk sjømat tilgang til det britiske markedet. 55-år gamle Ingebrigtsen var leder for Bodø Høyre på 1980-tallet og mangeårig bystyrerepresentant i Bodø.

Ingebrigtsen var i fem år direktør for Bodøregionens Utviklingsselskap AS (BRUS), men ga seg i stillingen i 2018. Han ble deretter administrerende direktør i Indre Salten Energi (ISE), før han ble statssekretær.

Ingebrigtsen overtar etter at tidligere fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen ba om å få ga av i februar.

Det skjedde etter at det ble kjent at Sivertsen fikk 120.000 kroner i etterlønn som ordfører samtidig som han fikk full lønn som statssekretær. I tillegg hadde han flere styreverv da han overtok som statsråd.

Solberg sier at de har gjort en grundig bakgrunnssjekk.

– Emil har sørget for å rydde biten med styreverv . Vi har gått grundig gjennom disse tingene.

NEI: Helseminister Bent Høie stoppet statsminister Erna Solberg og direktør for Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, etter torsdagens pressekonferanse. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Før fredagens statsråd ble flere statsråder og kongen satt i koronakarantene. Kongen ledet derfor fredagens statsråd via fjernmøteteknologi og Kronprinsen deltok i statsråd på Slottet, opplyser Slottet.

Helseminister Bent Høie, næringsminister Iselin Nybø, utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, justisminister Monica Mæland og utviklingsminister Dag Inge Ulstein er alle satt i koronakarantene.

For å begrense risikoen for koronasmitte blir ikke de tradisjonelle nøkkeloverrekkelsene åpen for pressen.