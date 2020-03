Ifølge Budstikka er undervisningsplattformen nede i hele Europa.

Showbie brukes til fjernundervisning av norske skoleelever og er en plattform hvor elever og lærere kan kommunisere.

Ifølge Christian Sørbye Larsen i Bærum kommune oppstod problemene klokken 08.30 fredag morgen.



– Da logget 16.000 elever i barneskolen i Bærum kommune seg inn samtidig. I tillegg til alle de andre i Europa og i Norge, sier Larsen, som jobber i avdelingen for digital skoleutvikling i Bærum kommune.



Ifølge Larsen jobber ledelsen i Showbie nå på spreng for å løse problemene.



– Dette handler om et kapasitetsproblem som oppstod når veldig mange skulle logge inn til

samme tid, og er en stor pågående krise, forklarer Larsen.

PROBLEMER: Flere får slike meldinger når de prøver å komme inn på den digitale plattformen. Foto: Iseling Elise Fjeld

Mange elever rammet

Helsedirektoratet vedtok torsdag at barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, universitet og høyskoler stenges. Dermed må norske skoleelever ha hjemmeundervisning i tiden fremover.

På Levre skole i Bærum er 550 elever rammet av Showbies problemer, ifølge rektor Kathrine Wilsher Lohre.



– Det er kritisk viktig for oss at fjernundervisning skal fungere, sier hun til NRK.

Showbie er en læringsplattform hvor elevene kan kommunisere med lærere, legge inn skolearbeid og få undervisning hjemmefra. Lohre sier Bærum kommune tok raskt tak i saken i morgentimene.



– Jeg har tro på at det vil løse seg, sier rektoren.

Lohre sier situasjonen er uheldig.

– Det er viktig for oss at elevene skal oppleve at fjerundervisningen fungerer og at de skal få en god start.

Melder om problemer

«Showbie er for tiden ikke tilgjengelig på grunn av voldsom pågang grunnet COVID-19 og at skoler har skiftet til fjernundervisning», skriver en talsperson for Showbie i en e-post til NRK.



Selskapet opplyser at de jobber med å øke kapasiteten så fort som mulig slik at tjenesten snart kan bli tilgjengelig.

På Showbies egne nettsider viser den tekniske loggen at deler av tjenesten har vært nede i over en time fredag morgen. Loggen oppdateres kontinuerlig og viser statusen for Showbies tjenester.



Det er uvisst hvor mange elever som er rammet i Norge.