Håper på ny nordnorsk fiskeriminister

– Vi hadde håpet å få en fiskeriminister fra Senja, også ble vi så skuffet, sier styreleder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes forening.

Etter at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen trakk seg på fredag, tar flere til orde for at den nye fiskeriministeren må komme fra Nord-Norge.

– Det må være en med føttene godt plantet i Nord-Norge, og med røttene og kjennskap både til næringa og landsdelen, sier fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark.

– Det handler om det enkle faktum at den sterkeste og mest spennende utviklinga innenfor fiskeri og sjømatnæringa skjer her. Jeg ser helst at den som nå skal bli fiskeriminister kommer fra Nord-Norge, men det er minst like viktig at det er en fiskeriminister som er opptatt av de utfordringene og mulighetene som ligger i landsdelen, sier Prestbakmo.

Han får støtte fra fiskerne.

– Vi som er fra nord ønsker selvfølgelig at en minister fortrinnsvis skal komme fra Nord-Norge. Men det viktigste er god kjennskap til næringa og de ulike driftsmulighetene, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

– Mange av statsrådene kommer jo fra sør, så det at den nye ministeren kommer fra nord, ville vært bra, sett fra mitt personlige ståsted.

– Det er politikken som betyr noe, men det hadde vært en styrke om vedkommende var nordfra og kjenner forholdene på kroppen, sier styreleder Steinar Eliassen i Fiskekjøpernes forening.

– Må ha god kompetanse på kysten i nord

Flere NRK har vært i kontakt med er opptatt av kvotemeldinga. Den handler om fordeling av fiskekvoter, hvem som skal ha rettigheter og hvor fisken skal bearbeides. Stortinget skal behandle saken i slutten av mars.

– En fiskeriminister bør ha god kompetanse på kysten i nord. Det som er spesielt er at vi har en så stor kystflåte, og at vi har så mange samfunn som er avhengige av fiskeriene.

Det sier fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet. Han synes det er viktig med en fiskeriminister fra Nord-Norge.

– Jeg håper man reorienterer seg litt i departementet, at det ikke blir sånn at det er de store selskapene med store lobbyorganisasjoner, som får innpass. Nå trenger kystbefolkninga å bli tatt på alvor, sier Mo.

– Oslodominert regjering

Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo vil ikke spekulere i aktuelle kandidater til ministerposten.

– Men jeg forventer at det er noen med kjennskap til Nord-Norge og næringa som gjør at de nordnorske framtidsperspektivene kan komme tydeligere frem i ei regjering som er preget av perspektiver fra Oslo-området.

– Dersom den nye fiskeriministeren ikke er fra nord, hva da?

– Da gjenspeiler det kanskje litt at problemene til denne regjeringa er at den ikke har forankring i hele landet. Det er rett og slett opp til regjeringa å vise om man har kapable folk og politisk tyngde nok i Nord-Norge, til å la seg representere på et så viktig område som fiskeri.