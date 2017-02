– No er me klare til å gå vidare med bygginga av denne viktige og sterkt etterlengta vegen, seier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i ei pressemelding.

Sist haust anka Hæhre Entreprenør dommen frå Oslo byfogdembete til Lagmannsretten, som slo fast at Vegvesenet si avvising av selskapet sitt tilbod var riktig. Bakgrunnen var at Hæhre leverte sitt anbod i Mosjøen, medan det i utlysinga stod det måtte skje i Oslo.

Dette er saken Ekspandér faktaboks Saken gjelder utbyggingen av E6 Helgeland sør, der tilbudet til Hæhre Entreprenør ble avvist fordi konvolutten med tilbudssummen ble levert i skranken på trafikkstasjonen i Mosjøen og ikke hos Vegdirektoratet i Oslo.

Tilbudet ble altså levert til rett tid til rett etat. Diskusjonen går nå på om det også var til feil adresse.

Tilbud kan ikke leveres digitalt per i dag, men vegvesenet går til digital innlevering fra 1. januar 2018.

Grovt regnet har verdien på kontrakten for E6 Helgeland sør en verdi på 2 milliarder kroner.

Etter at Hæhre falt ut er det to andre aktører i konkurransen: NCC Norge og Skanska Norge.

Næringsminister Monica Mæland mener kravet er formulert veldig firkantet, og sier regjeringen har tatt flere grep for å redusere sjansen for at tilbud blir avvist på grunn av denne typen feil.

I ettertid har Hæhre selv offentliggjort sine egne tall for anbudet. Det viser at de ligger 300 millioner kroner lavere i pris enn Skanska som nå ligger an til å vinne anbudet.

23. september ble det klart at Hæhre tapte i retten mot staten.

Følg saken her. ​Kilde: NRK, NTB.

NØGD: Terje Moe Gustavsen er nøgd for at prosjektet endeleg kan ta til. Foto: Astri Husø/NRK

Les også: Nå skal omstridt brevkrangel avgjøres i retten

Inngår Skanska-kontrakt

Sett vekk frå Hæhre Entreprenør, som ikkje fekk godkjent sitt anbod, hadde selskapet Skanska best tilbod på utbetringa av E6. Dei kjem til å utarbeide og skrive ei kontrakt i løpet av dei neste dagane. Målet er å kome i gong med arbeidet så raskt som råd.

– Me vil setje spaden i jorda så raskt som mogleg, seier Torbjørn Naimak, regionsjef i Statens vegvesen, region nord.

Likevel er arbeidsstart opp til entreprenøren, ikkje Vegvesenet. Ifølgje Naimak, har Skanska antyda at dei ynskjer å byrje arbeidet i april, sjølv om ingenting er bestemt enno.

– Eg trur at me har ein entreprenør som vil setje i gong så raskt som mogleg, og me skal underskrive kontrakten allereie i neste veke, legg Naimak til.

STØDIG: Regionsjef Torbjørn Naimak er stødig i sin tillit til Skanska. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Utsett eit halvt år

Grunna rettssaka mellom Statens vegvesen og Hæhre Entreprenør, vart utbetringa av E6 Helgeland sør utsett. Naimak anslår at om lag seks månadar av arbeidet gjekk vekk.

– Det var sjølvsagt uheldig, men no er me forbi det, og kan byrje å sjå framover.

Les også: Ny E6 blir forsinket av brevtabbe og rettssak

– Dette er noko me har venta på ei god stund, så det var jo sjølvsagt ei gledeleg nyhende, seier Bjørn Ivar Lamo, ordførar i Grane kommune.

– Kva har dette prosjektet å seie for resten av Nord-Noreg?

– E6 er hovudfartsåra gjennom Helgeland. Ei utbetring vil tyde mykje for mellom anna oppdrettsnæringa, som nyttar E6 som si hovudåre for transport av fisk sørover. Og for trafikktryggleiken er ei utbetring heilt fantastisk, svarar Lamo.

– Dette er ein viktig milepæl, at me endeleg snart er i gong med arbeidet.