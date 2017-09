Gledestårer da stortingsplassen var sikret

Det er morgenen etter en spennende valgkveld og -natt. Den blåblå regjeringen har fått fornyet tillit i Norge, og Erna Solberg gjør seg klar til fire nye år i sjefsstolen.

Årets valg rystet Arbeiderpartiet, mens Senterpartiet trolig har gjort et historisk godt valg.

I Andøy gjorde blant annet partiet et brakvalg, med 72,1 prosent av stemmene.

I Nordland har SV fått 6,9 prosent av stemmene. Til tross for at det ikke ble regjeringsskifte og rødgrønt styre, er Mona Fagerås (SV) svært fornøyd.

– Jeg er selvfølgelig stolt over at vi har vunnet tilbake Nordlands-mandatet. Dette er en kjempestor seier for SV. For oss var det så nært sist, og da føles det utrolig godt at vi igjen har fått tillit til å representere Nordland på Stortinget.

Holdt igjen seiersropet

– Det er klart at vi giret oss veldig ned og tenkte at nå skal vi ikke slippe noe som helst slags jubel løs før vi var helt sikre.

For det er ikke tvil om at alle stemmene teller. Like før midnatt valgnatta i 2013 kysset SVs Marius Jøsevold fornøyd kjæresten sin, før han en time senere likevel måtte gratulere Ap med seieren.

– Jeg har ikke sovet noe særlig i natt. Vi skjønte tidlig at Frp kom til å stikke av med det siste direktemandatet, og da var det det usikre utjevningsmandatet som jeg hele tiden har tenkt var det mest realistiske, som gjensto. Alle i valgkampgruppen min sa vi måtte ta det med ro.

Willfred Nordlund (Sp) har grunn til å feire. Partiet hans opplevde en fremgang fra forrige stortingsvalg på hele 63,7 prosentpoeng i Andøy. Foto: Tom Melby

– Nå begynner jobben

Da klokka slo to i natt kom likevel beskjeden: Utjevningsmandatet gikk trolig til Fagerås.

– Da turte jeg å si et lite hurra. Det er først nå på morgenen her, når jeg har vært litt sammen med den nye Nordlands-benken, at jeg tenker yes, dette gikk veien.

Nordland Arbeiderpartis stortingsgruppe er halvert, og går fra fire til to representanter.

Samtidig øker Senterpartiet fra én til to. Høyre og Frp går litt tilbake, men beholder to representanter hver.

– Jeg er en enkel jente fra Gravdal i Lofoten. Jeg har aldri vunnet noe før i mitt liv. Det er klart at det å ha folk hjemme i ryggen gleder meg stort, men det er nå jobben begynner. Selv om det har vært en lang og hektisk valgkamp er det nå jeg må ta fatt på selve jobben, sier en rørt Fagerås.

Fylkesråd-ballast

Etter to år i jobben som fylkesråd for næring i Nordland mener politikeren hun har en viktig ballast før stortingsperioden begynner.

– Både erfaringer med samferdsel og det at vi har lite regionale utviklingsmidler i Nordland tar jeg med meg til Stortinget. Jeg skal kjempe hver dag og natt for utvikling i Nordland, for at vi skal øke befolkningstallet og at det skal være mulig å bo, jobbe og leve langs kysten.